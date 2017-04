«Der Spiegel»: Vācijas izlūkdienests izspiegojis Interpolu un Eiropolu

FILE PHOTO - The logo of the German Federal Intelligence Agency (BND) is pictured at the 60th anniversary of the founding of the BND in Berlin, Germany, November 28, 2016. REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Vācijas Federālais izlūkdienests (BND) kopš 2000.gada izspiegojis desmitiem Interpola biroju visā pasaulē, kā arī novērojis Eiropas Savienības (ES) policijas aģentūru Eiropolu, sestdien vēsta vācu nedēļraksts «Der Spiegel». BND izspiegojis Interpola birojus Eiropā, Latīņamerikā, ASV un Krievijā, kā arī tā galveno mītni Lionā, raksta «Der Spiegel». BND novērojis organizācijas izmeklētāju e-pastus, telefona numurus un faksus. Eiropā izspiegoti Interpola biroji Austrijā, Dānijā un Grieķijā. BND arī izsekojis Hāgā bāzēto Eiropolu, vācot no tā datus, raksta «Der Spiegel». Reklāma Februārī «Der Spiegel» rakstīja, ka BND ilgstoši izspiegojis raidorganizācijas BBC, laikraksta «The New York Times», aģentūras «Reuters» un citu mediju žurnālistus. Žurnāls, atsaucoties uz tā rīcībā nonākušiem dokumentiem, rakstīja, ka BND kopš 1999.gada savā novērošanas «selektora» atslēgas vārdu sarakstā iekļāvis vismaz 50 žurnālistu un redakciju tālruņu un faksu numurus, kā arī e-pasta adreses.