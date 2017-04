Polija pakāpeniski palielinās tēriņus aizsardzībai līdz 2,5% no IKP

Polija līdz 2030.gadam pakāpeniski palielinās tēriņus aizsardzībai līdz 2,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) no pašreizējā 2% līmeņa, pavēstīja Aizsardzības ministrija.

Polijas aizsardzības tēriņi nākamās desmitgades laikā pieaugs par 27,6 miljardiem eiro.

Polija ir viena no četrām NATO valstīm, kas ir izpildījušas alianses noteiktos mērķus un aizsardzībai tērē vismaz 2% no IKP un vismaz 20% no šīs summas investē militārajās iekārtās, sacīja Polijas vicepremjers Mateušs Moraveckis.

«Šis [aizsardzības tēriņu līmenis] ir jāuztur, jo tas vairo mūsu spēku, kā arī stiprina mūsu reputāciju» starptautiski, sacīja Moraveckis, kurš ieņem arī Polijas attīstības un finanšu ministra amatu.

