Melnkalnes parlaments apstiprina pievienošanos NATO

Montenegro's long time leader of ruling Democratic Party of Socialists Milo Djukanovic (C) attends the discussion on NATO membership agreement in the parliament in Cetinje on April 28, 2017. Foto: SAVO PRELEVIC / AFP

Melnkalnes parlaments piektdien oficiāli apstiprinājis valsts pievienošanos NATO, neraugoties uz prokrieviskās opozīcijas boikotu, kas kategoriski iebilst pret šo soli. Par pievienošanos blokam nobalsoja 46 no 81 parlamenta deputāta. Sagaidāms, ka Melnkalnes pievienošanās aliansei maija beigās tiks apstiprināta Briselē NATO samitā. Iestāšanās aliansē radīs «pozitīvu efektu uz reģionālās situācijas stabilizāciju», sacīja premjerministrs Duško Markovičs. Reklāma Melnkalnes pievienošanās blokam ir jāapstiprina visām 28 pašreizējām dalībvalstīm, un tikai divas pagaidām to vēl nav oficiāli izdarījušas. Nepatiku par Melnkalnes potenciālo pievienošanos NATO skaidri paudusi Maskava, kas Melnkalni, kur vairums iedzīvotāju ir pareizticīgie slāvi, uzskata par savas ietekmes sfēras valsti. ASV prezidents Donalds Tramps Melnkalnes uzņemšanu NATO apstiprināja šomēnes. Pēdējo reizi NATO paplašinājās 2009.gadā, kad tajā iestājās Balkānu valstis Horvātija un Albānija. NATO uzaicinājumu Melnkalnei pievienoties aliansei izteica 2015.gada decembrī, un 2016.gada maijā Melnkalne un NATO parakstīja protokolu par šīs Balkānu valsts iestāšanos aliansē.