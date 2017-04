Sanktpēterburgā protesta akcijā pret Putinu aizturēti aptuveni 100 cilvēki

Police officers detain an activist during a protest rally calling for Vladimir Putin not to stand for a fourth term in 2018 in Saint Petersburg on April 29, 2017. / AFP PHOTO / Olga MALTSEVA. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

Sanktpēterburgā ar varasiestādēm nesaskaņotās protesta akcijas laikā, aizturēti aptuveni 100 cilvēki, ziņo neatkarīgā radiostacija «Eho Moskvi». Kā ziņots, opozīcijas organizācija «Atvērtā Krievija» sestdien rīko protesta akcijas pret pašreizējā prezidenta Vladimira Putina izvirzīšanu atkārtotai ievēlēšanai. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP Reklāma Akcija «Apnicis!» tika rīkota vairākos desmitos Krievijas pilsētu, un tās dalībnieki prezidenta administrācijas vietējās nodaļās iesniedza Putinam adresētas vēstules, kurās aicina viņu nekandidēt nākamgad gaidāmajās vēlēšanās. Lai gan arī Maskavas varasiestādes bija atteikušās saskaņot akcijas «Apnicis!» rīkošanu, līdz šim tā norisinājusies bez nopietniem traucējumiem. Policija cilvēkus, kas pulcējās laukumā, vienīgi novirzīja tieši uz prezidenta administrācijas pieņemšanas telpām petīciju iesniegšanai. «Eho Moskvi» ziņo, ka rindā, lai iesniegtu savas petīcijas, Maskavā stāv vairāki simti cilvēku. Несогласованная акция «Открытой России» «Надоел» Mihaila Hodorskovska dibinātās organizācijas «Atvērtā Krievija» rīkotā akcija jau notikusi vairākās Krievijas pilsētās, un dažviet aizturēti tās rīkotāji. Kādam vīrietim, kas kopā ar bērnu aizturēts Kemerovā, policisti draudējuši ar vecāka tiesību atņemšanu. Kopumā Kemerovā aizturēti aptuveni 20 cilvēki. Aizturēšanas notikušas arī Tambovā, Novokuzņeckā, un Gornoaltaiskā. Jekaterinburgā kāds aktīvists tika aizturēts par T-kreklu, uz kura bija rakstīts: «Par cilvēktiesībām», jo šāds uzraksts neatbilstot saskaņotās akcijas tēmai. Kopumā akcija tika plānota vairāk nekā 30 pilsētās, un dažās no tām, kur akcija ar varasiestādēm bija saskaņota. protesti beigušies bez incidentiem.