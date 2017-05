Apsviedīga četrgadniece izglābj kvadracikla avārijā cietušo māti

Kāda četrus gadus veca meitenīte Austrālijā nodemonstrējusi savu apsviedīgumu un drosmi, izsaucot neatliekamās palīdzības dienestu, kad viņas māte tika iesprostota zem kvadracikla.

Sieviete zaudēja kontroli pār braucamrīku, kas vairākas reizes apmeta kūleni, piezemējoties ģimenes īpašumā, ziņo BBC.

Viņas meita atradās aptuveni 700 metru attālumā un to redzēja. Pāri uzbērumam viņa aizskrēja pie mātes, pati pa ceļam pakrītot un nobrāžot seju, bet pēc tam aizskrēja mājās, lai izsauktu ārkārtas dienestu.

Reklāma

Negadījums notika aptuveni 250 km uz ziemeļiem no Sidnejas, kad sieviete nejauši nobrauca no stāvas nogāzes. Kvadracikls pēc kūleņošanas piezemējās aptuveni 100 metru attālumā no braucamā ceļa, iesprostojot sievietes kāju.

Meitenīte atradās ģimenes mājā, no kurienes redzēja avāriju. Neskatoties uz faktu, ka pa ceļam pie cietušās mātes pati savainojās, viņa tomēr atgriezās mājās, lai izsauktu palīdzību.