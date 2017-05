«The Sun» nejauši publicē ziņu par prinča Filipa nāvi

Lielbritānijas interneta medijs «The Sun» nejauši publicējis ziņu par prinča Filipa nāvi, kas pēc dažām minūtēm tika izņemta, taču arvien bija redzama «Google» meklētāja vēsturē.

Ziņā ar virsrakstu «Princis Filips miris 95 gadu vecumā, kā Edinburgas hercogs nomira utt.» («Prince Philip dead at 95, how did the Duke of Edinburgh die, etc etc.») bija rakstīts: «Princis Filips, kurš bija pazīstams arī kā Edinburgas hercogs, bija karalienes Elizabetes II vīrs. Pārim kopā bija četri bērni – princis Čārlzs, princese Anna, princis Endrjū un princis Edvards.»

Šī ziņa bija publicēta neilgi pēc tam, kad karaliene Bekingemas pilī sasauca ārkārtas sanāksmi. Tas radīja baumas, ka vai nu karalienei, vai arī viņas vīram ir kādas veselības problēmas, lai gan karaļnama pārstāvis medijiem apstiprināja, ka sanāksme «nav iemesls trauksmei».

Uz ārkārtas sanāksmi ir uzaicināti visi karaļnama pārstāvji un darbinieki, tai skaitā arī no karaliskajām rezidencēm valsts citās daļās.

Sanāksmes iemesls nav zināms, raksta «The Independent».

Foto: Ekrānuzņēmums

