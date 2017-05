Francija pēc Makrona prasības sāk izmeklēšanu par viltus ziņām vēlētāju ietekmēšanai

Parīzes prokurori trīs dienas pirms Francijas prezidenta vēlēšanu otrās kārtas pēc centriskā kandidāta Emanuela Makrona prasības sākuši izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai vēlētāju ietekmēšanai netiek izmantotas viltus ziņas.

Makrons iesniegumā norādījis uz savas sāncenses, galēji labējās kandidātes Marinas Lepēnas vārdiem trešdienas vakarā notikušajās televīzijas debatēs, kurās viņa netieši atsaucās uz neilgi pirms tam internetā izplatītajām baumām, kurās bijušais ekonomikas ministrs un investīciju baņķieris apsūdzēts sakaros ar kādu Karību reģiona banku un firmu Nevisas salā.

«Ceru, mums nenāksies atklāt, ka jums ir ārzonas konts Bahamās,» Lepēna izteicās debatēs, kurām sekoja 16,5 miljoni televīzijas skatītāju.

Reklāma

Makrona atbalstītāji norādījuši, ka viņš kritis par upuri «kiberdezinformācijas kampaņai». Pats Makrons radiostacijai «France Inter» paziņojis, ka viņam nekad nav bijis bankas kontu «nevienā nodokļu paradīzē». Pēc viņa teiktā, Lepēna izplata melus un viltus ziņas, kas parādījušās vietnēs, «no kurām dažas saistītas ar Krievijas interesēm».

«Mēs nekavēsimies saukt pie atbildības par neslavas celšanu katru, kas atkārtos šo nepatieso informāciju,» viņš piebildis.

Internetā izplatītais dokuments liek domāt par klaju viltojumu. Tajā redzamā Makrona paraksta pirmais burts neatbilst viņa paraksta oriģinālam, un dokumenta metadati liecina, ka tas izveidots tieši pirms izplatīšanas, lai gan anonīmais izplatītājs apgalvojis, ka tas jau nodots «simtiem Francijas žurnālistu, kas pie tā jau ķērušies».

Tikmēr bijušais ASV prezidents Baraks Obama videovēstījumā apliecinājis atbalstu Makronam, raksturodams viņu kā kandidātu, kurš «pievēršas cilvēku cerībām, nevis bažām». Pēc Obamas teiktā, Makrons piedāvā «vīziju, kurā Francijai ir svarīga loma Eiropā un pasaulē». Vēstījuma nobeigumā bijušais ASV prezidents franciski izsaucies «Vive la France!» («Lai dzīvo Francija!»).

Pēc debatēm, kurās abi kandidāti apmainījās ar apvainojumiem, raidsabiedrība BFM TV ceturtdien veikusi ekspresaptauju, kurā 63% skatītāju pauduši viedokli, ka pārliecinošāks tajās bijis Makrons.

Lepēna ceturtdien uz BFM TV jautājumu, vai viņa oficiāli apsūdz Makronu, atbildējusi noliedzoši. «Nebūt nē. Ja es to būtu gribējusi, būtu to izdarījusi vakar. Es tikai uzdevu jautājumu. Ja man būtu pierādījumi, es to būtu paziņojusi vakardien.»

Jaunākās sazvērestības teorijas pirmavoti nav zināmi, bet izskanējuši pieņēmumi, ka viltojumi saistīti ar galēji labējo aktīvistu aprindām Kalifornijā.

Saistītie raksti