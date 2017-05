ASV Pārstāvju palāta pieņem likumprojektu par «Obamacare» nomaiņu

ASV Kongresa apakšpalāta Pārstāvju palāta ceturtdien ar nelielu balsu vairākumu pieņēma likumprojektu, kas paredz atcelt pirms septiņiem gadiem pieņemto veselības aprūpes programmu – tā saukto «Obamacare» – un nomainīt to ar citu programmu.

«Mēs uzvarējām,» pēc balsojuma paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps konservatīvo republikāņu likumdevēju sanāksmē Baltā nama Rožu dārzā.

Likumprojekts tika pieņemts ar 217 balsīm par un 213 pret. Martā Pārstāvju palātā tika atsaukts šī likumprojekta iepriekšējais variants, jo bija skaidrs, ka pietrūks kongresmeņu balsu tā pieņemšanai.

Pārstāvju palātas spīkers Pols Raiens Baltajā namā uzsvēra, ka likumprojekta pieņemšana Kongresa apakšpalātā ir «tikai viens solis šajā procesā».

Likumprojekts tiks nosūtīts Kongresa augšpalātai Senātam, kur tā pieņemšana ir maz ticama. Likumprojekta izskatīšana Senātā jāatbalsta vismaz 60 senatoriem, bet demokrātu minoritātei ir vairāk nekā 40 no 100 senatoru vietām un tā var bloķēt likumprojekta virzību.

«Tā būs neticama uzvara, kad mēs dabūsim to cauri Senātam,» sacīja Tramps.

Konservatīvie republikāņi ir ilgi solījuši atcelt prezidenta Baraka Obamas laikā pieņemto «Obamacare», un Tramps to izvirzīja par svarīgu mērķi savā prezidenta vēlēšanu kampaņā.

«Obamacare» jeb Pieejamas aprūpes likums (ACA) noteica, ka veselības apdrošināšana ir obligāta, piedāvāja pabalstus miljoniem cilvēku polises iegādei, pieprasīja apdrošināšanas polisēm segt plašu pakalpojumu klāstu un neļāva apdrošināšanas kompānijām liegt polisi cilvēkiem ar jau esošām veselības problēmām.

Atšķirībā no martā atsauktā likumprojekta ceturtdien pieņemtais likumprojekts ļaus štatiem atteikties no prasības, ka apdrošinātājiem jāiekasē vienādas apdrošināšanas prēmijas no bagātniekiem un cilvēkiem ar dārgām medicīnas problēmām, tomēr piedāvājot finansiālu atbalstu cilvēkiem ar jau esošām veselības problēmām.

Pārstāvju palātas demokrātu mazākuma līdere Nensija Pelosi izsmēja pabalstu dārgiem pacientiem kā ļoti neadekvātu un nosauca likumprojektu par «morālu briesmoni».

Pelosi nodēvēja to par «Trumpcare» un sacīja, ka jaunā likumprojekta versija «izķidā būtiskus veselības pabalstus» līdzīgi kā martā atsauktā versija.

«Tas bija beigts. Tagad tas ir atdzīvojies kā zombijs, pat vēl biedējošāks,» teica Pelosi.

