Hanoverē Otrā pasaules kara bumbu dēļ evakuēs 50 000 cilvēku

Police cars and an ambulance are seen beside a road block on an empty street in Augsburg, southern Germany, during a mass evacuation on December 25, 2016. Around 54,000 residents are being evacuated from their homes after the discovery of a bomb dating from World War II, local authorities said. The lettering reads:. Foto: STEFAN PUCHNER / DPA

Vācijas varasiestādes šajā nedēļas nogalē veic vērienīgu Otrā pasaules kara nesprāgušās munīcijas neitralizācijas operāciju, Hanoveres pilsētā evakuējot 50 000 iedzīvotāju. Svētdien pilsētā tiks aizvāktas 13 nesprāgušas bumbas un operācijas ietvaros tiks evakuēta slimnīca, septiņi aprūpes nami un riepu fabrika. Evakuācija tika sāktas piektdienas vakarā ar aprūpes nama evakuāciju. Pārējo cilvēku evakuācija no blīvi apdzīvotā rajona tiks sākta svētdien plkst.9. Reklāma Bumbu neitralizācija tiks sākta agrā pēcpusdienā un varētu ilgt līdz vakaram. Kara beigās Hanoveri bieži bombardēja sabiedrotie. 1943.gada 9.oktobrī uz pilsētu tika nomests 261 000 bumbu.