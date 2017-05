Slapjdraņķis izbojā Maskavas parādi; atcelta gaisa spēku dalība

Май-2017😵😱☔❄⛄ ✅08.09.2017 #май #снеганавалило #снег #причудыприроды #надаче #весна #нуиденек #погодашепчет #уприродынетплохойпогоды #московскаяобласть

A post shared by Лариса (@lavlku) on May 8, 2017 at 7:28am PDT