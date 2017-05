Kara prokurors: nacisti nebija mežoņi, bet gan inteliģentas un patriotiskas būtnes

Pēdējais dzīvais Nirnbergas tiesas prāvu prokurors - 97 gadus vecais Bens Ferencs - savulaik palīdzēja saukt pie atbildības 22 nacistu SS virsniekus no «Einsatzgruppen» vienībām, kuri bija līdzvainīgi vairāk nekā viena miljona cilvēku noslaktēšanā Austrumeiropā.

Ferencs, kurš kopā ar ģimeni no Rumānijas pārcēlās uz ASV, kad vēl bija pavisam maziņš, izglītību ieguva Hārvardas juridiskajā skolā. Otrā pasaules kara laikā viņš pievienojās ASV armijai, no kurienes drīz vien viņu pārcēla uz jaunizveidotu vienību, kas izmeklēja nacistu kara noziegumus, raksta Lielbritānijas medijs «The Independent».

Viņš bija viens no pirmajiem cilvēkiem, kas savām acīm redzēja atbrīvotās koncentrācijas nometnes. Viņš atminas, ka koncentrācijas nometnē satika zēnu, kura tēvs nomira īsi pirms nometnes ieslodzīto atbrīvošanas. Tēvs katru dienu esot saglabājis mazu maizes gabaliņu savam dēlam un naktī to turējis ieslēptu azotē, lai citi ieslodzītie to nenozagtu.

Pēc kara Ferencs atgriezās mājās, taču drīz vien viņam piedāvāja vadīt pētnieku komandu, kuri izmeklēja nacistu noziegumus, lai sauktu vainīgos pie atbildības. Viņa komanda atklāja žūksni slepenu dokumentu, kuros bija liecības par nacistu brutalitāti, turklāt ne tikai koncentrācijas nometnēs.

«Tie bija ziņojumi no Austrumu frontes – kura vienība iebruka kurā pilsētā, cik daudz cilvēku nogalināja. Viss bija saklasificēts – tik daudz ebreju, tik daudz čigānu, tik daudz citu,» sarunā ar «CBS News» atklāj Ferencs.

«Tā bija 3000 SS virsnieku vienība, kas mērķtiecīgi trenēta, lai nogalinātu bez žēlastības vai sirdsapziņas pārmetumiem – ikvienu ebreju vīrieti, sievieti un bērnu, kuriem viņi pieskartos.»

«Einsatzgruppen» vienību ziņojumi bija šaušalīgi. Tajos bija lasāmi teikumi kā: «Pēdējo 10 nedēļu laikā mēs esam likvidējuši aptuveni 55 000 ebreju.» Kādā ziņojumā no Kijevas 1941. gadā bijis rakstīts: «Pilsētas ebrejiem tika pavēlēts pieteikties. Aptuveni 34 000, tai skaitā sievietes un bērni. Pēc tam viņus piespieda atdot apģērbu un vērtslietas. Visus viņus nogalināja. Tas aizņēma vairākas dienas.»

Kad Ferencs saprata, ka nogalināto cilvēku apjoms ir vairāk nekā miljons, viņš no Berlīnes devās uz Nirnbergu, lai paziņotu ģenerālim Teiloram (nacistu kara noziegumu tiesas prāvu vadītājs – red.), ka ir jāsāk jauna tiesa.

Ferencs tad bija tikai 27 gadus vecs un tiesas zālē pirms tam nebija spēris kāju, taču Nirnbergas prokurori bija tik aizņemti, ka ģenerālis Teilors Ferencam sacīja: ja viņš vēlas «Einsatzgruppen» biedrus saukt pie atbildības, tad viņam tas būs jādara pašam.

Ferenca darba rezultātā par vainīgiem tika atzīti 22 nacistu virsnieki, no kuriem četri tika pakārti.

Atminoties savu pieredzi, Ferencs saka, ka nacistu karavīri, kuri pastrādāja nežēlīgās slepkavības, nebija mežoņi, bet gan inteliģentas un patriotiskas būtnes. Karš, viņaprāt, ikvienu normālu cilvēku pamudina darīt šausmu darbus.

«Vai jūs domājat, ka cilvēks, kurš uz Hirosimu nometa atombumbu, bija mežonis?» viņš vaicā. «Es jums tagad pateikšu ko ļoti dziļu, ko sapratu tikai pēc daudziem gadiem. Karš citādi godprātīgus cilvēkus padara par slepkavām. Visi kari, visus godprātīgos cilvēkus.»

