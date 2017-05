Trampa atlaistā FIB direktora Komija atvadu vēstule

Komija atbrīvošana no amata raisījusi daudzus jautājumus par šādas Trampa rīcības motīviem. Vairāki ASV demokrāti jau pauduši viedokli, ka Trampa lēmums atbrīvot no amata Komiju varētu būt mēģinājums sabotēt izmeklēšanu par iespējamiem Trampa komandas sakariem ar Krieviju. Savukārt Tieslietu ministrijas preses pārstāvis noliedza, ka Komijs būtu lūdzis papildu resursus.

CNN rīcībā ir nonākusi Komija atvadu vēstule kolēģiem un draugiem, kurā viņš pateicas visiem par kopīgo darbu un atzīst, ka posteni pamet ar skumjām.

Visiem:

Es jau sen zināju, ka prezidents ir tiesīgs atlaist FIB direktoru jebkāda iemesla dēļ vai arī pavisam bez iemesla. Es netērēšu laiku, lai komentētu šo lēmumu vai tā izpildi. Es ceru, ka jūs to arī nedarīsiet. Tas ir izdarīts, un būs jau labi, lai gan man ļoti pietrūks gan jūsu, gan misijas.

Es jau iepriekš esmu sacījis, ka juku laikos Amerikas ļaudīm FIB būtu jāuztver kā kompetences, godīguma un neatkarības balsts. FIB pamešanu tik grūtu padara tieši tā darbinieku raksturs un kvalitāte, kas kopā veido Amerikas pamatu.

Ir ļoti grūti pamest cilvēku grupu, kas ir apņēmusies darīt tikai to, kas ir pareizi. Es ceru, ka jūs turpināsiet izdzīvot mūsu vērtības un pildīsiet misiju, kuras mērķis ir aizsargāt Amerikas cilvēkus un Konstitūciju. Ja jūs tā darīsiet, tad arī jums būs skumji, kad dosieties prom, bet Amerikas iedzīvotāji būs drošāki.

Strādāšana kopā ar jums ir bijis viens no manas dzīves lielākajiem priekiem. Paldies jums par šo dāvanu!

Džeimss Komijs

READ: James Comey's farewell letter to friends and agents https://t.co/d1GuPWRREQ pic.twitter.com/UCNbZl3b1v— CNN Politics (@CNNPolitics) May 11, 2017