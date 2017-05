Tramps iet Niksona pēdās: brīdina atlaisto FIB direktoru turēt mēli aiz zobiem

ASV prezidents Donalds Tramps brīdinājis atlaisto Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktoru Džeimsu Komiju nenopludināt iespējamos noklausīšanās ierakstus, ziņo BBC. Ričards Niksons bija pirmais un līdz šim vienīgais ASV prezidents, kuram nācies atkāpties no amata Votergeitas skandāla dēļ, jo atsacījās publiski atklāt noklausīto un savu sarunu ierakstus.

Savā «Twitter» kontā Tramps publicējis ziņojumu ar tekstu: «Džeimss Komij, labāk ceri, ka no mūsu sarunām nav ierakstu, pirms sāc nopludināt informāciju presei.»

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

Reklāma

Tramps 10. maijā pieņēma šokējošu lēmumu atcelt no amaata FIB direktoru Komiju, kurš neilgi pirms tam pirms sacījis likumdevējiem, ka vēlas iegūt plašākus resursus FIB izmeklēšanai par Trampa vēlēšanu kampaņas sakariem ar Krieviju.

Tramps atklājis, ka pirms FIB direktora atbrīvošanas no darba trīs atsevišķos gadījumos prasījis Komijam, vai pret viņu notiek izmeklēšana saistībā ar Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanu procesā. Tramps uzstāj, ka Komijs sacījis, ka pret viņu netiek veikta izmeklēšana.

Šāda Trampa rīcība mudina vilkt paralēles ar bijušā ASV prezidenta Ričarda Niksona lēmumu atcelt no amata ASV ģenerālprokuroru.

Niksons atkāpās no amata 1974.gada augustā pēc Votergeitas skandāla. To aizsāka divi laikraksta «Washington Post» žurnālisti, kuri, pateicoties avotam ASV Federālajā izmeklēšanas birojā, publicēja vairākus rakstus par Niksona administrācijas saistību ar 1972.gada jūnijā notikušo ielaušanos Demokrātiskās partijas nacionālās komitejas galvenajā ēkā Votergeitas kompleksā Vašingtonā.

Skandāls un Baltā nama mēģinājumi to noslēpt galu galā noveda pie tā, ka Niksons kļuva par pirmo un līdz šim vienīgo ASV prezidentu, kuram nācies atkāpties no amata.

Tramps piektdien arī piedraudēja, ka nākotnē varētu atcelt visus Baltā nama preses brīfingus.

«Kā ļoti aktīvam prezidentam, kad notiek tik daudzas lietas, maniem palīgiem nav iespējams stāvēt pie podija ar pilnīgu precizitāti» viņš rakstīja tviterī.

As a very active President with lots of things happening, it is not possible for my surrogates to stand at podium with perfect accuracy!....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

«Iespējams, labākā lieta būtu atcelt visus nākotnē gaidāmos «preses brīfingus», un, lai nodrošinātu precizitāti, izsniegt rakstiskas atbildes???» paziņoja Tramps.

...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracy???— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

Saistītie raksti