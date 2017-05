ASV astronauti 200. reizi iziet atklātā kosmosā no SKS

In this image made from video provided by NASA, astronaut Jack Fischer works outside the International Space Station on Friday, May 12, 2017. Fischer and Peggy Whitson, not pictured, performed the station's 200th spacewalk. (NASA via AP). Foto: / TT NYHETSBYRÅN

Divi ASV astronauti piektdien izgājuši atklātā kosmosā no Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS), kas ir 200. reize stacijas vēsturē. Astronauti Pegija Vitsone un Džeks Fišers izgāja no orbitālās stacijas, lai nomainītu avionikas sistēmu, ierīkotu aizsargājošo vairogu un veiktu citus apkopes darbus, paziņoja ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA). Sākotnēji tika plānots, ka iziešana kosmosā ilgs sešarpus stundas, tomēr laiks tika saīsināts skafandra problēmu dēļ, vēstīja Krievijas ziņu aģentūra «Interfax». Reklāma Vitsone, kura pēc vairāk nekā gada kosmosā no SKS prom plāno doties septembrī, ir visvairāk atklātā kosmosā izgājusī amerikāņu astronaute. Fišers savā pirmajā misijā SKS ieradās aprīlī kopā ar pieredzējušo Krievijas kosmonautu Fjodoru Jurčihinu.