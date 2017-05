Ēģiptē uzieta jauna senā nekropole

A picture taken on May 13, 2017, shows mummies lying in catacombs following their discovery in the Touna el-Gabal district of the Minya province, in central Egypt. Egyptian archaeologists have discovered 17 non-royal mummies in the desert catacombs, an. Foto: KHALED DESOUKI / AFP

Ēģiptes Senatnes mantojuma ministrija sestdien paziņojusi, ka netālu no Minjas uzieta līdz šim nezināma senā nekropole, kurā apbedītas vismaz 17 mūmijas, un tas ir pirmais šāda veida atradums šajā apkārtnē. Atradums izdarīts Tunaelgabālā, kas ir plaša arheoloģisko pieminekļu koncentrācijas vieta rietumu tuksneša pierobežā. Tomēr šeit pamatā līdz šim uzietas dzīvnieku nekropoles. Jaunatklātā nekropole datējama ar vēlāko faraonu valdīšanas periodu jeb tā dēvēto Jauno karaļvalsti un ar grieķu-romiešu periodu. Reklāma Šobrīd atradums joprojām ir sākotnējās izpētes fāzē, un sagaidāms, ka šajā apkārtnē tiks atklāts vēl lielāks skaits mūmiju.