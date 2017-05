Oficiālie mediji: Ziemeļkoreja izmēģinājusi jauna tipa raķeti

Ziemeļkorejas pēdējā raķetes izmēģinājumā svētdien tika pārbaudīta jauna tipa raķete, pirmdien paziņojuši oficiālie valsts mediji.

Svētdien tika izmēģināta «nesen izstrādāta vidēja un tāla darbības rādiusa stratēģiskā ballistiskā raķete «Hwasong - 12«», vēstīja Ziemeļkorejas oficiālā ziņu aģentūra KCNA.

Aģentūra arī piebilda, ka raķetes izmēģinājumu personīgi uzraudzījis Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns.

KCNA ziņoja, ka izmēģinājums bija domāts, lai pārbaudītu jauna tipa raķetes «detaļas un iezīmes». Jaunās raķetes uzdevums esot nest jaudīgu un lielu kodolgalviņu.

Izmēģinājumā tika apstiprināta arī nesen izstrādāta raķešu dzinēja uzticamība, informēja KCNA.

Jau ziņots, ka Ziemeļkoreja svētdien izmēģināja ballistisko raķeti.

Raķete tika palaista no Kusonas pilsētas Ziemeļkorejas ziemeļrietumos un nolidoja apmēram 700 kilometru, paziņoja Dienvidkorejas armijas ģenerālštābs.

Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštābs paziņoja, ka raķete nokritusi Japāņu jūrā apmēram 500 kilometrus no Krievijas teritorijas, un ka «raķetes lidojuma trajektorija bija virzienā projām no Krievijas robežas un ievērojamā attālumā no tās».

Tas ir pirmais Ziemeļkorejas raķetes izmēģinājums kopš jaunā Dienvidkorejas prezidenta Muna Džēina stāšanās amatā un otrais apmēram divu nedēļu laikā.

Muns nosodīja šo raķetes izmēģinājumu kā «pārdrošu provokāciju».

ASV tikmēr aicināja pastriprināt sankcijas pret Phenjanu.

ASV un Japāna arī aicinājušas sasaukt ANO Drošības padomes ārkārtas sēdi.

Japānas valdība paziņoja, ka raķete apmēram 30 minūtēs nolidojusi 800 kilometrus un nokritusi Japāņu jūrā ārpus Japānas ekonomiskās zonas. Nav ziņots, ka tā būtu ietekmējusi lidmašīnu un kuģu satiksmes drošību.

Ziemeļkoreja kopš pagājušā gada sākuma ir sarīkojusi divus kodolizmēģinājumus un desmitiem raķešu izmēģinājumu, lai izstrādātu kodolgalviņu, kas spētu sasniegt ASV.

