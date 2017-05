Ķirurgs trīs reizes kļūdaini pacientiem izgriež nepareizos orgānus

2015. gada martā veikta operācija, kuras laikā apendicīta vietā sievietei izgrieza olnīcu un olvadu, bija pirmā no trim kļūdaini veiktajām operācijām, ziņo Lielbritānijas medijs «The Telegraph».

Viņa kolēģi šīs operācijas nodēvējuši par bezprecendenta.

Pēc tam kādam citam pacientam apendicīta vietā Haruna izgriezis taukaudu sablīvējumu, kā rezultātā pacientam pēc mēneša bija jāveic vēl viena operācija.

Savukārt trešajam pacientam cistas vietā Haruna izgrieza ādas sabiezējumu.

Izmeklēšanas ekspertu ziņojumā sacīts: «Haruna kļūdījās un apendicīta vietā izgrieza olnīcu un olvadu. Tā ir nopietna nolaidība un rupjš pārkāpums. Sajaukt taukaudu sablīvējumu ar apendicītu un patoloģijas vietā izgriezt ādas sablīvējumu ir zem kompetenta vispārējās ķirurģijas personāla profesionālā līmeņa.»

Haruna, kuram ir 25 gadu darba pieredze, incidentus skaidroja kā «muļķīgas kļūdas», sakot, ka apendicīts un olvadi abi ir «tārpiem līdzīgas struktūras, kas atrodas līdzīgā apvidū».

Taču Ārstniecības personu civiltiesas disciplinārkolēģija atzina viņu par vainīgu amatpārkāpumā un liedza viņam turpmāk ārstēt pacientus.

Haruna personīgi atvainojies pacientiem, kuriem izgrieza taukaudu un ādas sablīvējumus, savukārt caur medicīnisko personālu nodeva savu atvainošanos pacientei, kurai apendicīta vietā izgrieza olvadu un olnīcu.

Ķirurgs, kurš Mančestras noklausīšanās sēdē pārstāvēja pats sevi, atklāja, ka attiecīgajos periodos cietis no «sliktas redzes». Viņš uzskata, ka atstādināšana ir pārāk skarbs sods. «Es vēlos atvainoties visiem pacientiem,» viņš piebilda.

