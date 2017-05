Par draudēšanu ar imitētu ieroci notiesā Latvijas valstspiederīgo

Īrijas tiesas priekšā stājies Latvijas valstspiederīgais, kurš pārbiedējis kādu vīrieti, vispirms agresīvi braucot aiz viņa automašīnas, bet pēc tam tēmējot uz upuri ar imitētu, bet ļoti reālistisku šaujamieroci.

Tiesā 36 gadus vecais Aleksandrs Rodjukovs skaidroja, ka bijis ārkārtīgi noguris un nervozs garo darba stundu dēļ, kā arī ģimenē augošais zīdainis naktīs nav ļāvis gulēt, ziņo Īrijas latviešu medijs «Baltic Ireland», atsaucoties uz «The Independent».

Dublinas iecirkņa krimināltiesa atzina, ka Rodjukovs ir vainīgs draudēšanā ar reālistisku šaujamieroci personai 2015. gada 7. martā.

Minētā datuma naktī upuris braucis mājās uz Lasku, kad pamanījis kādu automašīnu, kas braukusi ļoti tuvu aiz viņa, un tās vadītājs mirkšķinājis ar gaismām. Vīrietis ieslēdzis savas automašīnas avārijas gaismas, bet viņa draudzene mēģinājusi ar žestiem aizmugurē braucošajam vadītājam parādīt, lai tas palēnina ātrumu, taču tas turpinājis braukt agresīvi.

Lai izvairītos no sadursmes, upuris nobraucis ceļa malā un apstājies. Piebraucis arī Rodjukovs, izkāpis no savas automašīnas, pieskrējis pie vīrieša, izvilcis pistoli un uzvilcis tās gaili. Šaujamais ticis pavērsts vīrieša sejā, kurš pārbijies un nodomājis, ka tūlīt tiks nošauts. Taču Rodjukovs atgriezies savā automašīnā un aizbraucis.

Vīrieša draudzene pierakstījusi automašīnas reģistrācijas numuru, pēc kura Gardas policija vēlāk to atrada un tajā atrada arī nepielādētu pusautomātisko pistoli. Ieroča ekspertīze parādīja, ka ar to nebija iespējams šaut. Rodjukovs pastāstīja Gardai, ka ieroci atvedis no Latvijas.

Viņš pilnībā sadarbojies ar likumsargiem un skaidrojis, ka incidenta laikā bijis pārguris, jo bija nostrādājis divas maiņas pa desmit stundām, starp kurām gulējis tikai piecas stundas. Turklāt ģimenē ir mazi bērni, no kuriem viens ir zīdainis, kurš naktīs nav ļāvis gulēt.

Tiesnese Kārena Okonora informēja, ka Rodjukovs savā dzīvē pieredzējis lielas traģēdijas un bēdas. Vīrietis cieš no slimības, ko izraisīja Černobiļas katastrofas apstarojums, bet četru gadu vecumā tika traumēts «šausminošā» autoavārijā, kurā gāja bojā viņa māte. Rodjukova tēvs, kurš bija pie stūres, tika notiesāts un nonāca ieslodzījumā, tāpēc bērnību viņš pavadīja vecvecāku aprūpē.

Dažu mēnešu laikā pirms minētā incidenta apsūdzētais zaudējis trīs tuvus radiniekus.

Tiesnese norādīja, ka vīrietis ļoti daudz strādāja un arī slimoja. Ņemot vērā, ka šis bija «vienreizējs incidents», tiesa noteica nosacītu 18 mēnešu cietumsodu, kas tika pilnībā atlikts uz stingriem nosacījumiem.

