Vācijā notiesā bēgli par saistību ar bezpajumtnieka aizdedzināšanu

Vācijā otrdien atzina par vainīgu 17 gadus vecu sīriešu bēgli, kurš necentās palīdzēt bezpajumtniekam, kad seši citi bēgļi decembrī Berlīnes metro mēģināja šo bezpajumtnieku aizdedzināt, paziņoja tiesas preses sekretāre.

Notiesātajam tika piespriests divu nedēļu ieslodzījums nepilngadīgo cietumā, sodā ieskaitot apcietinājumā pavadīto laiku. Viņam arī tika piespriesti sabiedriskie darbi.

Jaunietis atzinās, ka nebija devies palīgā bezpajumtniekam, kad bija ieraudzījis liesmas viņa tuvumā.

Seši aizdomās turētie, kas ir vecumā no 16 līdz 21 gadam, tiek apsūdzēti par to, ka ir aizdedzinājuši vairākus objektus un novietojuši tos līdzās guļošā vīrieša galvai, ar to «atzīstot un pieņemot», ka viņš varētu iet bojā sadegot, skaidroja apsūdzības puse.

Prāva pret šiem apsūdzētajiem vēl nav sākusies. Viens no viņiem ir Lībijas pilsonis, bet pārējie ir sīrieši. Vācijā viņi ieradušies kā bēgļi no 2014. līdz 2016.gadam, un vairāki no viņiem valstī ieradušies bez juridiskiem aizbildņiem.

Galvenais aizdomās turētais ir 21 gadu vecs sīrietis, un viņš ir vienīgais, kurš tiks tiesāts pēc pieaugušo sodu likuma. Ja tiesa atzīs apsūdzētā vainu, viņam draud vismaz trīs gadi cietumā.

Uzbrukums bezpajumtniekam notika 25.decembrī Šēleina ielas metro stacijā. Cilvēkiem, kas atradās līdzās, izdevās liesmas apdzēst, un bezpajumtnieks tika cauri sveikā, negūstot nekādus savainojumus.

