Somija neielaistu NATO spēkus, ja arī tie steigtu palīgā Igaunijai

Somijas aizsardzības ministrs Jusi Nīniste pieļāvis, ka Somija nelaistu caur savu teritoriju NATO spēkus, kas krīzes situācijā steigtos sniegt militāru palīdzību Igaunijai. Somija neplāno iestāties NATO, bet tā nevēlas pilnībā izslēgt tādu iespēju. Somija arī nolēmusi palielināt aizsardzības izdevumus. Ministrs sacīja, ka Baltijas jūras reģiona drošības situācija ir pasliktinājusies.

«Somija gatavojas savas teritorijas aizsardzībai un neielaidīs tajā nevienu svešu. Igaunijas aizsardzības risinājums ir NATO. Dalība NATO garantē Igaunijas drošību. Somijai tādu drošības garantiju nav. Vispār aizsardzības politikā nav jāatbild uz jautājumiem, «kā būtu, ja būtu«. Atkarībā no situācijas, Somija aizsargās savu teritoriju un izpildīs savas kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts saistības,» Nīniste sacījis intervijā Igaunijas sabiedriskajai televīzijai ETV.

Viņš arī pauda, ka vajadzētu izskaidrot, kāda tieši savstarpējā palīdzība ES dalībvalstīm ir jāsniedz krīzes situācijā, ņemot vērā Lisabonas līgumu. «Ir jāapspriež, ko nozīmē šis nosacījums Lisabonas līgumā. Eiropas Savienības dalībvalstīs par to ir atšķirīga izpratne. Somija to saprot tā, ka ir jāpalīdz citai ES dalībvalstij, ja tā nonākusi krīzes situācijā, un Somija vadās no tā, ka citas ES dalībvalstis palīdzēs Somijai. Tomēr vēl ir jānosaka, kāda tieši ir šī palīdzība. Lai gan šajā kontekstā nevar izslēgt arī militāro palīdzību,» klāstīja Somijas aizsardzības ministrs.

«Pēdējo gadu notikumi parādīja, ka kara draudi arī mūsu reģionā vairs nav neiespējami,» viņš teica.

Somijas aizsardzības ministrs Nīniste Igaunijā ieradies saistībā ar starptautiskajām militārajām mācībām «Kevadtorm» («Pavasara vētra»), kurās Somija pirmo reizi piedalās ar atsevišķu apakšvienību.