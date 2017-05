Vīrieti kļūdas dēļ izlaiž no cietuma, atkal arestē, bet pēc tam izlaiž otrreiz

Renē Limam-Marinam bija piespriests 98 gadu ieslodzījums par divu video veikalu aplaupīšanu 1998. gadā. 2008. gadā viņu kļūdas dēļ izlaida, bet 2014. gadā, kad varasiestādes atklāja savu kļūdu, arestēja atkal, ziņo CNN.

165 lapaspušu garā lēmumā Arapaho apgabala tiesnesis Karloss Seimūrs atklāj: «Šajos apstākļos būtu pilnīgi netaisnīgi likt Limam-Marinam izciest atlikušo no viņa ļoti ilgā soda.»

Sešos brīvībā pavadītajos gados Lima-Marins atrada darbu, apprecējās un iegādājās māju, atklāj viņa advokāte Kimberlija Djego. «Viņa lieta ir unikāla,» viņa saka. «Ne visi cilvēki šādā veidā reabilitējas sabiedrībā.»

Saskaņā ar tiesneša nolēmumu Lima-Marins ir nodēvēts par «sabiedriski aktīvu» un «izcilu pilsoni», kurš strādā ar jauniešiem, lai palīdzētu viņiem pieņemt pareizos lēmumus.

Kļūdaino izlaišanu izraisīja pārrakstīšanās dokumentos, kur bija rakstīts, ka sods viņam jāizcieš secīgi, nevis viss uzreiz. Balstoties uz šo dokumentu, advokāte spēja samazināt sodu līdz 16 gadiem. Advokāte ieteica viņam atteikties no apelācijas un gaidīt nosacītu atbrīvošanu 2008. gadā.

Viņa pazušanu no cietuma nepamanīja līdz pat 2014. gada 7. janvārim, kad kāds bijušais prokurors centās atrast viņa vārdu ieslodzīto meklētājā. Viņu arestēja tajā pašā dienā ģimenes klātbūtnē.

Lima-Marins savu cietumsodu sāka izciest 2000. gada aprīlī pēc tam, kad viņu atzina par vainīgu vairākās nolaupīšanās, zādzībā un ieroča izmantošanā. Tiesa, izšauts no tā nozieguma pastrādāšanas laikā netika.

Šobrīd vīrietis tiek turēts Fremontas labošanas darbu iestādē Kanjonsitijā. Viņu varētu izlaist tuvāko dienu laikā.

«Šis ir ļoti iedvesmojošs gadījums,» saka advokāte Djego. «Tiesnesis bija ļoti rūpīgs, veltīja šai lietai daudz laika un uzmanības. Varēja redzēt, ka viņš gribēja, lai viss ir perfekti. Mēs esam pateicīgi par viņa laiku un darbu.»

Man who was sent back to prison after being mistakenly released nine years ago wins his freedom - for good this time https://t.co/c2dfOLaxjc— CNN (@CNN) May 17, 2017