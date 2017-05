Ņujorkā cilvēku pūlī ietriekusies automašīna

BBC ziņo, ka automašīnas vadītājs ticis aizturēts, bet notikuma vieta ir norobežota.

Aģentūra «Reuters» raksta, ka negadījumā cietuši vismaz desmit cilvēki, kuriem mediķi snieguši pirmo palīdzību.

(ziņa tiks papildināta)

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr— gb (@gb__) May 18, 2017