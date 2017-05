Lietuvā grib aizliegt tirgot alkoholu vasaras kafejnīcās un festivālos

Lietuviešu vidējais alkohola patēriņš saskaņā ar ANO Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem par pagājušo gadu ir augstākais pasaulē, norādījis PVO pārstāvis Gaudens Galea. Pēc viņa teiktā, 2016.gadā viens Lietuvas iedzīvotājs patērējis vidēji 16 litrus alkohola.

«Tātad saskaņā ar jaunākajām aplēsēm Lietuva ir lielākā dzērāja Eiropā un arī pasaulē,» žurnālistiem pagājušonedēļ Seimā sacīja PVO Eiropas reģiona biroja Hronisko neinfekciozo slimību un veselības stiprināšanas departamenta direktors Galea vizītes laikā Viļņā.

Lietuvas Seimā šobrīd tiek apsvērti daudzi priekšlikumi, kas vērsti uz alkohola patēriņa samazināšanu valstī, tostarp ierosinājums ierobežot alkohola lietošanu dažādu koncertu un citu pasākumu laikā.

Jaunākais likumprojekta uzmetums piedāvā aizliegt pārdot alkoholiskos dzērienus vasaras kafejnīcās un pludmales bāros.

Likumprojekta uzmetums paredz arī stingrākus alkohola tirdzniecības licenču ieguves noteikumus. Uzņēmumiem, kuri vēlēsies saņemt alkohola tirdzniecības licenci uz noteiktu laiku, šie noteikumi būs īpaši bargi, turklāt aizliegts būs pārdot dzērienus, kuru alkohola saturs ir augstāks par 7,5%.

Turklāt šā likumprojekta ietvaros alkohola tirdzniecība būs aizliegta bezmaksas publiskajos pasākumos un festivālos. Maksas pasākumos alkohola tirdzniecības licences tiks izsniegtas tikai uz pasākuma norises laiku, raksta Baltijas ziņu portāls BNN.

Seima veselības komiteja apstiprinājusi tiesību normas, kas paredz, ka veikalos alkohola tirdzniecība ir atļauta tikai no 10:00 līdz 20:00, bet svētdienās – no 10:00 līdz 15:00. Komiteja arī vēlas paaugstināt alkohola iegādei nepieciešamo vecumu no 18 līdz 20 gadiem.

Saskaņā ar šo likumprojektu no nākamā gada tiks aizliegta arī jebkāda alkohola reklāma.

Visi šie grozījumi stāsies spēkā vien tad, ja Seims tos atbalstīs balsojumā, kas plānots 23. maijā.

