Zviedrijas prokurori izbeidz septiņus gadus ilgo izvarošanas lietu pret Asanžu

«Valsts prokuratūras direktore Marianne Nī šodien izlēmusi neturpināt izmeklēšanu attiecībā uz izvarošanā aizdomās turamo Džūljenu Asanžu,» teikts prokuratūras paziņojumā.

«Ņemot vērā to, ka tagad ir izsmeltas visas iespējas tālākai izmeklēšanai, vairs nav proporcionāli paturēt spēkā lēmumu par Džūljena Asanža aizmugurisku apcietinājumu un paturēt spēkā Eiropas aresta orderi,» teikts Nī paziņojumā Stokholmas apgabaltiesai.

«Tāpēc es šodien atceļu lēmumu par Džūljena Asanža turēšanu apcietinājumā aizmuguriski,» raksta Nī.

Tikmēr Skotlendjards piektdien paziņoja, ka Asanžs tiks aizturēts, ja viņš izies no Ekvadoras vēstniecības.

«WikiLeaks» dibinātājam Zviedrija bija aizmuguriski noteikusi apcietinājumu saistībā ar 2010.gada apsūdzībām izvarošanā, savukārt pats Asanžs, lai izvairītos no aresta ordera izpildīšanas, kopš 2012.gada uzturas Ekvadoras vēstniecībā Londonā, šo soli skaidrojot ar bažām, ka viņš tiks izdots ASV un tur tiesāts par tūkstošiem slepenu Savienoto Valstu dokumentu publicēšanu.

Pēc jaunumu paziņošanas «Wikileaks» savā «Twitter» kontā ierakstīja, ka «uzmanība tagad pārvietojas uz Apvienoto Karalisti», apgalvojot, ka tā atteikusies apstiprināt vai noliegt, vai ir saņemts Džūljena Asanža ASV izdošanas orderis.

UK refuses to confirm or deny whether it has already received a US extradition warrant for Julian Assange. Focus now moves to UK.— WikiLeaks (@wikileaks) May 19, 2017