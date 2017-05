Troickis: No Krievijas televīzijām atbildība par meliem ir jāprasa tiesā

No Krievijas televīzijām atbildība par nepatiesu informāciju ir jāprasa tiesā un melu atkārtošanās gadījumā var apsvērt konkrētā medija aizliegšanu, šodien diskusijā «Latvijas drošība 21. gadsimtā. Viltus ziņas - gruzdošais drauds Latvijā» Igaunijā dzīvojošais krievu publicists un žurnālists Artēmijs Troickis.

Viņš arī skaidroja, ka viltus ziņas ir vērtējama kā globāla parādība, un ir dažādi piemēri, kā risinātu šo problēmu. Piemēram, Lielbritānijā ir vairāki mediji, kas spēj atspēkot viltus ziņas, ko ir publicējusi, piemēram, dzeltenā prese.

Krievijas propagandas izplatītajām viltus ziņām galvenais mērķis ir politiskā labuma gūšanai. Viena no to izplatītajām idejām ir tā dēvētās «Russkij Mir» jeb «Krievu pasaules» vērtību no vienas puses un Rietumu vērtību no otras puses pretnostatīšana, norādīja publicists.

Reklāma

Troickis kā pozitīvo piemēru minēja faktu, ka Baltijas valstīs dzīvojošajiem krievvalodīgajiem jauniešiem ir imunitāte pret Krievijas propagandu un viņi vairāk atbalsta Eiropas vērtības. Publicists arī vērsa uzmanību, ka pēdējos gados Krievija propaganda nav pamudinājusi vietējos iedzīvotājus uz vardarbību.

Žurnālists arī atzinīgi novērtēja to, ka Latvija un Baltijas valstis kopumā ir laicīgi reaģējušas ir Krievijas propagandas izplatītajām ziņām.

Kā ziņots, šodien diskusijā Rīgas pilī klātesošie meklē risinājumus viltus ziņu ietekmes mazināšanai un apspriež pētījumu centrs SKDS veikto aptauju par viltus ziņu ietekmi.

Saistītie raksti