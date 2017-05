Atlaistais FIB direktors sniegs publisku liecību par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās

ASV prezidenta Donalda Trampa no amata atlaistais bijušais Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktors Džeimss Komijs ir piekritis sniegt publisku liecību par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Komijs liecinās atklātā Senāta Izlūkošanas komisijas sēdē, kas plānota ne agrāk kā 30.maijā, lai gan konkrēts sēdes datums pagaidām nav noteikts.

Kopš negaidītās atbrīvošanas no amata pagājušajā nedēļā, Komijs nav runājis publiski.

«Es ceru, ka viņš paskaidros ASV iedzīvotājiem pēdējā laika notikumus, kas plaši atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos,» sacīja komitejas priekšsēdētājs Ričards Bars.

Savukārt Senāta Izlūkošanas komitejas loceklis Marks Verners, kurš ir demokrāts, pauda gaidas, ka Komijs «izgaismos jautājumus, kas ir būtiski šīs komitejas izmeklēšanai par Krievijas iejaukšanos 2016.gada vēlēšanās».

Vienlaikus Senāta Tieslietu komitejas locekļi paziņoja, ka Komijs ir noraidījis uzaicinājumu liecināt šajā komitejā saistībā ar viņa pēkšņās atbrīvošanas no amata apstākļiem.

Šīs komitejas priekšsēdētājs Čaks Greslijs pauda vilšanos par Komija lēmumu nesniegt brīvprātīgu liecību komitejā, bet demokrāte Diāna Feinsteina pauda cerību, ka bijušais FIB direktors pārdomās, jo tāda informācija palīdzētu komitejai, kas lems par viņa pēcteča izvērtējumu.

Baltais nams nonācis krustugunīs saistībā ar Komija pēcteča izraudzīšanos, jo īpaši pēc tam, kad izskanēja aizdomas, ka Tramps ir lūdzis Komijam izbeigt izmeklēšanu par bijušā nacionālās drošības padomnieka Maikla Flinna saistību ar Krieviju, tādējādi kaitējot taisnīguma principu ievērošanai.

Savukārt laikraksts «Washington Post», atsaucoties uz anonīmiem avotiem, vēstīja, ka FIB izmeklēšana par Trampa kampaņas saikni ar Krieviju tagad tiek vērsta arī pret kādu pašreizējās administrācijas augsta ranga amatpersonu.

Lietā šai amatpersonai, kuras identitāti anonīmais avots gan neatklāja, noteikts «nozīmīgas ieinteresētās personas» statuss.

Jau vēstīts, ka laikraksts «The New York Times» piektdien vēstīja, ka Tramps sarunā ar Krievijas diplomātiem atzinis, ka Komija atlaišana atbrīvojusi viņu no «liela spiediena», kādu radījusi FIB veiktā izmeklēšana par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās un sakariem ar Trampa vēlēšanu kampaņu.

«Es biju pakļauts lielam spiedienam Krievijas dēļ. Tas ir noņemts,» Tramps sacījis Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam un Krievijas vēstniekam Vašingtonā Sergejam Kisļakam, kā to apliecina Baltā nama dokuments par šo tikšanos Ovālajā kabinetā.

Laikraksts vēstīja, ka šīs tikšanās saturs iegūts no kādas ASV valdības amatpersonas, to apstiprinājusi vēl viena amatpersona, un Baltais nams neesot to tieši apstrīdējis.

Baltā nama preses sekretārs Šons Spaisers paziņojumā šim laikrakstam apsūdzēja Komiju, ka bijušais FIB direktors «politizējies» un izraisījis «nevajadzīgu spiedienu uz mūsu spēju iesaistīties un runāt ar Krieviju».

Ja Trampa izteikumi ir precīzi atspoguļoti, tie var norādīt uz tiesvedības traucēšanu kā motīvu Komija atcelšanai no amata 9.maijā, jo Komijs pārraudzīja federālo izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās ar mērķi kaitēt demokrātu prezidenta kandidātei Hilarijai Klintonei un veicināt republikāņa Trampa izredzes uzvarēt, kā arī par iespējamiem Krievijas sakariem ar Trampa vēlēšanu kampaņu.

Baltā nama dokumentā teikts, ka Tramps sarunā ar Lavrovu un Kisļaku uzsvēris, ka viņš pats «nav pakļauts izmeklēšanai». «Es tikko atlaidu FIB vadītāju. Viņš bija traks, tiešām jucis,» Tramps teicis šajā sarunā 10.maijā.

Pats Tramps ir devies savā pirmajā ārvalstu vizītē kopš stāšanās prezidenta amata. Viņa pirmās ārvalstu vizītes galamērķis ir Saūda Arābija.

Tramps ceturtdien uzstāja, ka nav bijusi «nekāda slepena noruna» starp viņa kampaņu un Krieviju, un sacīja, ka notiek «Amerikas vēsturē lielākās raganu medības pret kādu politiķi». Viņš noliedza, ka esot lūdzis Komiju slēgt izmeklēšanu par Flinna kontaktiem ar Krieviju.

ASV Tieslietu ministrija trešdien iecēla bijušo FIB direktoru Robertu Milleru par īpašu prokuroru izmeklēšanā par iespējamu Krievijas iejaukšanos 2016.gada ASV prezidenta vēlēšanās.

