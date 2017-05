Ķīna noliegusi neprofesionālu rīcību, pavadot ASV izlūkošanas lidmašīnu

A U.S. Air Force WC-135 Constant Phoenix aircraft is refuelled from an air tanker in an undated photo. U.S. Air Force/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. Foto: HANDOUT / REUTERS

Ķīna ir noliegusi ASV apsūdzības, ka divi Ķīnas iznīcinātāji rīkojušies neprofesionāli, šonedēļ pavadot ASV armijas lidmašīnu, un uzstājusi, ka tās lidmašīnas rīkojās atbilstoši likumam. «Tamlīdzīgi paziņojumi no ASV puses neatbilst faktiem,» lasāms Ķīnas Aizsardzības ministrijas mājaslapā publicētajā paziņojumā. «17.maijā ASV izlūkošanas lidmašīna veica operāciju gaisa telpā virs Ķīnas Dzeltenās jūras (Austrumķīnas jūras ziemeļu daļas), un Ķīnas lidmašīna rīkojās, lai identificētu un izmeklētu to atbilstoši likumam,» norādīts paziņojumā, uzsverot, ka Ķīnas iznīcinātāju rīcība bijusi profesionāla un droša. Reklāma ASV Gaisa spēki piektdien paziņoja, ka tās lidmašīna «WC-135 Constant Phoenix» veica «rutīnas misiju» starptautiskajā gaisa telpā, kad to pavadīja divi Ķīnas iznīcinātāji «Sukhoi SU-30». «WC-135» tiek dēvēta par «okšķera lidmašīnu», un tā ir veidota, lai atmosfērā meklētu kodolaktivitātes pazīmes. «»WC-135» darbojās atbilstoši starptautiskajām tiesībām. Lai gan mēs joprojām izmeklējam notikušo, sākotnējā ziņojumā no ASV lidmašīnas apkalpes pavadīšana ir raksturota kā neprofesionāla,» paziņoja ASV Gaisa spēki. Ķīnas Aizsardzības ministrijas paziņojums izplatīts pēc tam, kad Ķīnas valsts kanclers Jans Dzječi telefona sarunā sestdien ar ASV valsts sekretāru Reksu Tilersonu pārrunāja gatavošanos pirmajai Ķīnas un ASV diplomātiskā un drošības dialoga kārtai. Ķīnas Ārlietu ministrija paziņojumā norādīja, ka abas amatpersonas paudušas kopīgas bažas, piemēram, par situāciju Korejas pussalā, tomēr netiek atklāts, vai tika runāts arī par lidmašīnas incidentu. Starptautiskajā gaisa telpā lidmašīnas regulāri tiek pavadītas, bet ASV armija nereti kritizē citu valstu pilotus, ja tās vērtējumā manevri bijuši riskanti vai neprofesionāli. Vienlaikus Ķīna ir aicinājusi ASV apturēt tādas izlūkošanas darbības, lai novērstu tamlīdzīgus incidentus nākotnē. «ASV armijas biežās izlūkošanas operācijas ir galvenais iemesls drošības problēmām Ķīnas un ASV jūras un gaisa spēku starpā,» norādīja Ķīnas Aizsardzības ministrija.