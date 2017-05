ASV un Saūda Arābija vienojas par bruņojuma darījumiem nepilnu 100 miljardu eiro vērtībā

US President Donald Trump (L) and Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz al-Saud watch a signing ceremony at the Saudi Royal Court in Riyadh on May 20, 2017. / AFP PHOTO / MANDEL NGAN. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Vašingtona ir piekritusi nepilnu 110 miljardu ASV dolāru (98 miljardu eiro) bruņojuma darījumiem ar Saūda Arābiju, paziņoja Baltā nama amatpersona. Vienošanās noslēgtas ASV prezidenta Donalda Trampa vizītes Saūda Arābijā pirmajā dienā. «Šī aizsardzības aprīkojuma un pakalpojumu pakete atbalsta ilgtermiņa drošību Saūda Arābijā un Persijas līča reģionā laikā, kad tas izjūt Irānas radītu apdraudējumu,» klāstīja amatpersona, kas runāja anonīmi. Tāpat bruņojuma darījums veicinās karalistes «spēju sniegt ieguldījumu pretterorisma operācijās reģionā, samazinot ASV armijas noslodzi šādu operāciju veikšanā,» amatpersona piebilda. Reklāma Tramps un ASV valsts sekretārs Rekss Tilersons «apmeklēs līgumu parakstīšanas ceremoniju», informēja amatpersona. Vienošanās tiek raksturotas kā «nozīmīgs 70 gadu ilgo drošības attiecību starp ASV un Saūda Arābiju paplašinājums». Amatpersona nesniedza detalizētāku informāciju par noslēgto vienošanos ar Saūda Arābiju, kurai ir vieni no lielākajiem aizsardzības izdevumiem pasaulē. Atsevišķā paziņojumā tika pavēstīts, ka sākotnējā vienošanās sešu miljardu ASV dolāru vērtībā paredz 150 helikopteru «Lockheed Martin Blackhawk» komplektēšanu Saūda Arābijā. Darījums ļaus radīt 450 darbavietas Saūda Arābijā ASV aizsardzības uzņēmumi ir lielākie bruņojuma piegādātāji Saūda Arābijai, kas vairāk nekā divus gadus ir vadījusi koalīciju, kas veic gaisa triecienus un citas operācijas pret nemierniekiem Jemenā. Saūda Arābija ceturtdien paziņoja par jaunas militārās rūpniecības kompānijas izveidi, lai veicinātu valsts aizsardzības ražošanu. Stokholmas Starptautiskais miera izpētes institūts (SIPRI) aprīlī paziņoja, ka pērn Saūda Arābijai bija ceturtie lielākie militārie izdevumi pasaulē, kopumā šim mērķim tērējot 63,7 miljardus ASV dolāru.