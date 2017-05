Sprādzienā Anglijas pilsētā Mančestrā nogalināti 19, ievainoti 59 cilvēki

Britu mediji vēstīja par skaļu sprādzienam līdzīgu troksni neilgi pirms koncerta beigām (aptuveni 00:34 pēc LV laika), kas lika cilvēkiem steigties uz izejām. Aculiecinieki tikmēr vēstīja par sprādzienu, paniku, deguma smaku un dūmiem koncerta norises vietā. Britu policija apstiprināja, ka 59 cilvēku guvuši dažāda smaguma ievainojumus, bet 19 nogalināti. Policija rekomendējusi netuvoties notikuma vietai - Mančestras arēnai.

Sprādziena brīdis Mančestras arēnā

NEW VIDEO: from inside the Ariana Grande concert when the bomb went off pic.twitter.com/gMGhOmtGGC— ant (@neatariana) May 23, 2017