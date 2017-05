Mančestras sprādziena aculiecinieku stāsti: «Tas bija kā filmā par karu»

Pirmdienas vakarā plkst.22.35 (otrdien plkst.0.35 pēc Latvijas laika) pēc amerikāņu tīņu popdziedātājas Arianas Grandes koncerta Mančestras arēnā nogranda sprādziens, nogalinot 19 cilvēkus un ievainojot 59. Lai arī precīzs iemesls nav zināms, policija to uzskata par iespējamu teroraktu. Arī Apvienotās Karalistes premjerministre Terēza Meja notikušo nodēvēja par «šausmīgu teroristu uzbrukumu» un paziņojusi, ka aptur viņas vadītās Konservatīvās partijas priekšvēlēšanu kampaņu pirms 8. jūnijā paredzētajām parlamenta vēlēšanām.

Endijs arēnas foajē gaidīja sievu un meitu, kad sprādziena spēks nogrūda viņu pie zemes. Viņš atklāja BBC, ka atmosfēra notikuma vietā bija «kā filmā par karu». «Kad es piecēlos un apskatījos apkārt, visur gulēja ķermeņi. Es saskaitīju kādus 20-30 ķermeņus. Es nezinu, vai viņi bija miruši, bet izskatījās miruši. Viņi bija klāti asinīm un nopietni ievainoti. Pirmais, ko darīju, – ieskrēju arēnā, lai atrastu savu ģimeni.» Tas Endijam arī izdevās – viņš atrada sievu un meitu sveikas un veselas zālē, kur uz grīdas gulēja kliedzoši bērni un pusaudži.

Gerijs Valkers no Līdsas ar sievu atradās vien dažus metrus no sprādziena, gaidot meitas. «Mēs dzirdējām pēdējo dziesmu, bet tad pēkšņi uzzibsnīja gaisma, kurai sekoja blīkšķis un dūmi. Es sajutu sāpes pēdā un kājā. Pagriezos apkārt un ieraudzīju sievu, kura stāvēja man blakus un sacīja: «Man ir jāapguļas.» Viņai bija ievainojums vēderā un, iespējams, lauzta kāja.»

Foto: AP/Scanpix

Pats Gerijs ir pārsteigts, ka ir salīdzinoši viegli ievainots. «Man ir tikai neliels caurums kājā no šrapneļa.» Anmarija atradās koncertā kopā ar savu 13 gadus veco meitu. Viņa notikušo apraksta kā «absolūtu paniku». No sākuma varēja just ēkas satricinājumu, bet pēc tam visapkārt uzradās dūmi.

«Cilvēki metās uz grīdas, jo domāja, ka iekšā varētu atrasties šāvējs. Diemžēl apsardze bija tikpat apjukusi kā visi pārējie. Katrs bija pats par sevi. Bija sasodīti daudz bērnu bez pavadoņiem. Es centos piedāvāt savu atbalstu vairākām meitenēm, kurām bija sākusies histērija. Viņas bija manas meitas vecumā, ja ne pat jaunākas.»

Foto: Reuters/ScanPix

Aculieciniece Džesika stāsta, ka tas bijis šokējoši. «Es dzirdēju lielu blīkšķi, bet tad visi vienkārši sāka skriet mūsu virzienā, kliedzot un raudot. Visi vienkārši kāpa mums virsū, lai tiktu ārā. Es biju šokā, nesapratu, kas notiek. Visi skrēja, bet mūs samīdīja.»

Policija netālu no koncerta norises vietas vēlāk veica vienu kontrolētu sprādzienu, taču pēc tam izrādījās, ka aizdomīgais objekts bija tikai pamestas drēbes.

Meja sasaukusi ārkārtas komisijas COBRA sēdi, kas paredzēta otrdien.

Tikmēr Grandes pārstāvis pavēstījis, ka ar 23 gadus veco dziedātāju viss ir kārtībā, bet viņa pati tviterī vēlāk izteikusi līdzjūtību cietušajiem.

