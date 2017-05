Mančestras sprādziens: pašaizliedzīga sieviete nogādā drošībā 50 pusaudžus

Paula Robinsone (48) atklāj, ka atradās Viktorijas dzelzceļa stacijā blakus arēnai kopā ar savu vīru, kad sajuta eksploziju un redzēja dučiem pusaugu meiteņu kliedzot skrienam prom no ēkas, raksta Lielbritānijas medijs «The Independent».

Robinsone no 40 jūdžu (aptuveni 65 kilometri) attālās Daltonas atklāj, ka aizvedusi pusaudžus uz netālu esošo viesnīcu un sociālajos tīklos publicēja savu telefona numuru, lai nobažījušies vecāki varētu ar viņu sazināties.

«Vecāki izmisumā skrēja, cenšoties atrast savus bērnus,» Robinsone atklāj medijiem.

«Holiday Inn» pārstāvis «The Independent» atklāj, ka arēnas tuvumā divas esošās viesnīcas sadarbojās ar policiju, lai pēc uzbrukuma palīdzētu cilvēkiem.

Robinsone pusaudžu grupu nogādāja «Premier Inn».

«Mums ir aptuveni 50 bērnu, kurus nepieciešams savākt. Viņi ir drošībā, un mēs viņus pieskatīsim,» Robinsone rakstīja savā «Facebook» profila ierakstā, kas pēcāk tika izplatīts «Twitter».

Anyone looking for children in #Manchester tonight head to the Holiday Inn as one wonderful lady is keeping them safe pic.twitter.com/snJfE0IysZ— Amy Cotter (@AmyLou_Cotter) May 22, 2017