Trampam vajadzētu baidīties, paziņo Komija draugs

«Man šķiet ļoti interesanti un nozīmīgi, ka Komijs atsacījās atklāt savu stāstu privāti,» CNN atklāj Bendžamins Vitss, kurš sevi raksturo kā Komija uzticības personu. «Šis ir vīrs ar stāstu,» saka Vitss.

Komijs piekritis tikties ar Senāta izlūkošanas komiteju pēc Atceres dienas, kas ir 29. maijā.

Vitss atklāj, ka nolēmis runāt ar medijiem par sarunām ar Komiju, kurās pārspriests viņa un Trampa kontakts, pēc nesenā paziņojuma, kaTramps kādās pusdienās neilgi pēc stāšanās amatā pieprasīja no Komija lojalitāti.

«Es biju ļoti šokēts, un tas noteikti man palīdzēja izkristalizēt savā prātā, ko daudzas no mūsu sarunām nozīmēja, ko viņš ar sacīto domāja un kāpēc reaģēja tā, kā reaģēja. Es pēkšņi ieraudzīju tās citādākā un skaidrākā gaismā, bīstamākā un satraucošākā gaismā nekā sarunas brīdī,» atklāj Vitss.

Vitss min dažus gadījumus, kas Komijam likuši saprast, ka FIB neatkarība un spēja darīt darbu apolitiskā manierē netiek cienīta.

Viens no incidentiem bija, kad Tramps ielūdza tiesībsargājošo iestāžu darbiniekus uz Balto namu, lai izteiktu pateicību par viņu darbu dažas dienas pirms inaugurācijas. Vitss saka, ka Komijs negribēja ierasties un centās izvairīties no personīga kontakta ar Trampu, taču tas viņam neizdevās. Tramps viņu pasauca iepazīties un kopīgi nofotografēties.

CNN žurnālists Vitsam vaicāja par šādas izvairīšanās iemeslu, proti, vai Komijs tā rīkojies, jo neuzskata Baltā nama darbiniekus par godājamiem. Uz to Vitss atbildēja: «Tieši tā. Man nav šaubu, ka viņš prezidenta cilvēkus uzskata par negodīgiem.»

