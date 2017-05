Simtgadnieks apprec divreiz jaunāko mājkalpotāju; bērni grib tiesāties

Francisko Markolinu apprecēja savu ilggadējo mājkalpotāju Ritu Monteiru (52) šā gada 4. maijā Portugālē, raksta BBC. Taču viņa trīs bērni no iepriekšējās laulības apgalvo, ka sieviete iekāro viņa divus miljonus eiro vērto īpašumu, kā arī to, ka tēvs nav pie pilna prāta.

«Ja viņš būtu gribējis precēties, tad būtu to darījis, kad bija spējīgs,» medijiem atklāj Markolinu dēls.

Vecā vīra trīs bērni nu cenšas panākt, lai laulību anulē, jo viņš nav rīcībspējīgs. Ceturtais Markolinu bērns atsakās pievienoties šajā procesā un no komentāriem atturas.

Monteiru nolīga Markolinu iepriekšējā sieva pirms 30 gadiem – divus gadus pirms savas nāves.

Kā medijiem atklāj viens no dēliem Manuels Markolinu de Hesus, tēva veselība pēdējos gados krasi pasliktinājusies. Vairākas reizes viņš nogādāts slimnīcā, kur konstatēta demence un pilnīga rīcībnespēja.

«Kad tēvs pirms pieciem gadiem kļuva nespējīgs, viņi dzīvoja Monteiru mājā. Tad viņa sāka visu pārņemt,» stāsta Manuels Markolinu de Hesus. Kopš tā brīža no viena konta pazuduši vairāk nekā 319 000 eiro, bet no otra – vairāk nekā 200 000 eiro.

2016. gada decembrī trijotne iesniedza divas kriminālprasības pret Monteiru par uzticības ļaunprātīgu izmantošanu un uzskaitīja tēva aktīvus. Tika nozīmēta psihiatriskā ekspertīze, lai noteiktu, vai Markolinu kungam nepieciešams pārstāvis.

Taču tad gaismā nākusi informācija par abu laulību, kas visiem bijis liels pārsteigums.

Bērni atklāj, ka vietējās dzimtsarakstu nodaļas darbinieki atteikušies viņus salaulāt, tāpēc precēties nācies 150 kilometru attālā nodaļā.

Portugāles ziņu aģentūra «Lusa» vairākas reizes sazinājusies ar Monteiru advokāti, taču viņa no komentāru sniegšanas atturas.

