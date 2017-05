Stingros drošības apstākļos Sicīlijā tiksies pasaules ietekmīgāko valstu līderi

Italian police officers patrol the colonnade of Saint Peter s square at the Vatican, November 15, 2015. REUTERS/Tony Gentile. Foto: REUTERS/Scanpix

Bagāto un slaveno iecienītā Sicīlijas pilsēta Taormīna uz nedēļas nogali nomainīs saules cienītājus pret snaiperiem, jo pilsētā stingras drošības apstākļos piektdien un sestdien notiks Lielā septiņnieka jeb G7 samits. Sammitu atspoguļos 4000, pilsētas ielās patrulēs 7000 drošībnieku, bet Vidusjūrā izglābtos migrantus nedrīkstēs vest uz Sicīliju, tā vietā tie jānogādā Itālijas kontinentālajā daļā. Apmēram 7000 drošībnieku patrulēs pilsētas ielās, kuras gadā apmeklē miljons tūristu. Tātad ASV prezidents Donalds Tramps diez vai dosies romantiskā pastaigā ar pirmo lēdiju Melāniju, kā to savulaik darīja slavenie aktieri Ričards Bērtons un Elizabete Teilore. Nelielo pilsētu savā laikā apmeklēja arī Oskars Vailds, Ernests Hemingvejs un Rihards Vāgners. Tā vietā drošības dienestu amatpersonas slēgušas pludmales promenādes. Samits notiek neilgi pēc Mančestrā notikuša terorakta, kā arī Sicīlijā gaišā dienas laikā mafijas sarīkotas slepkavības. Reklāma Mediji ziņo, ka ASV uzstādītās drošības prasības ir sakaitinājušas samita organizētājus. Itālijas mediji vēstījuši, ka Trampa autokolonna ir garāka nekā pati distance, kas tai samita laikā būtu jānobrauc. «Itālija ir gatava,» šonedēļ paziņoja Itālijas premjerministra biroja valsts sekretāra vietniece Marija Elena Boski, noraidot piesauktos «Sicīlijas stereotipus» un kritiku, ka samita organizēšana sākusies pārāk vēlu un radījusi haosu 11 000 vietējo iedzīvotāju dzīvēs. Taormīnas mērs Elidžo Džardina atzinis, ka viņš droši vien ir «pilsētā nīstākais cilvēks», tomēr viņam esot izdevies paveikt «neiespējamo». Līdz mēneša beigām Itālija Šengenas zonas ietvaros ir atjaunojusi robežkontroli. Glābēju kuģiem tikmēr paziņots, ka Vidusjūrā izglābtos migrantus nedrīkstēs vest uz Sicīliju, tā vietā tie jānogādā Itālijas kontinentālajā daļā. Kopumā tiek gaidītas apmēram 20 delegācijas - G7 valstīm pievienosies Eiropas Savienības (ES) un Starptautiskā valūtas fonda (SVF) pārstāvji, kā arī delegācijas no Etiopijas, Kenijas, Nigēras, Nigērijas un Tunisijas. Samitu atspoguļos 4000 žurnālisti, lai arī mediji tiks norobežoti netālu esošajā kūrortpilsētiņā Džardīni Naksosā. Taormīnas iedzīvotāji tikmēr ir sagatavojuši īpašu kokteili, lai uzņemtu ASV, Francijas, Japānas, Kanādas, Lielbritānijas, Vācijas līderus, kā arī Itālijas premjerministru Paolo Džentiloni. Samita laikā tiks mobilizēti 170 medicīnas darbinieki, kā arī septiņi glābšanas helikopteri. Notikuši arī sagatavošanas darbi iespējamiem ķīmiskiem vai bioloģiskiem uzbrukumiem. Tikmēr Taormīnas slimnīca samita laikā gatavojas uzņemt tikai slimniekus ar neatliekamām vajadzībām. Samita organizētāji brīdina, ka Džardīni Naksosā sestdienas pēcpusdienā plānotā protestā varētu iefiltrēties «melnā bloka» demonstranti, ar ko tiek apzīmētas vardarbīgas protestētāju grupas, kuru dalībnieki demonstrāciju laikā aizsedz sejas ar melnām slēpošanas maskām, šallēm, saules brillēm vai motociklistu ķiverēm. Domājams, ka līdz tam laikam vairums līderu būs devušies prom, jo samits jau būs beidzies.