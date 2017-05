Karš Ukrainā: bez vecākiem palikuši bērni un nopostīti mājokļi

Foto: AP/Scanpix

Kopš 2017. gada sākuma karadarbībā Austrumukrainas pilsētā Avdijivkā dzīvību zaudējuši pieci civiliedzīvotāji. Četri no šiem cilvēkiem gāja bojā 13. maijā, kad mājas pagalmā trāpīja no okupētajām teritorijām raidīts raķetes šāviņš. Avdijivka ir viena no teritorijām, kuru konflikts skāris vissmagāk.