Režisors Serebreņņikovs pateicas par atbalstu pēc kratīšanas

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 2, 2017: Gogol Centre Theatre artistic director Kirill Serebrennikov speaks at a news conference on the 2017 season. Vyacheslav Prokofyev/TASS. Foto: Vyacheslav Prokofyev / TASS

Režisors Kirils Serebreņņikovs, pie kura dzīvoklī Maskavā Krievijas tiesībsargājošās iestādes veica kratīšanu, šodien pateicās atbalstītājiem, kā arī uzsvēra, ka viņam nav ko slēpt. Kratīšana Maskavas Gogoļa centrā, kur Serebreņņikovs ir mākslinieciskais vadītājs, kā arī viņa dzīvoklī notika otrdien. Serebreņņikovam piemērots liecinieka statuss lietā par valsts naudas piesavināšanos. Varasiestāžu rīcība izraisījusi ievērojamu Krievijas kultūras darbinieku protestu. Atbalstu režisoram izteica arī ārvalstu kolēģi. Serebreņņikovs šodien sociālajā tīklā «Facebook» publicēja ierakstu, kurā pateicās atbalstītājiem, kā arī piebilst, ka šī ir pirmā diena, kad viņš var sazināties, jo viņam tika atņemti visi sakaru līdzekļi un datori. Reklāma «Dažreiz dzīvē gadās notikumi, kuriem tu neesi un nevari būt gatavs, - tieši tas notika ar mani un maniem draugiem, kolēģiem projektā «Platforma»,» pauž režisors. Tagad būšot jāpierāda, ka šāds projekts notika, norāda Serebreņņikovs, paužot pārliecību, ka tas izdosies. «Teikt patiesību ir viegli. Pat, ja tev tā jāsaka apstākļos, kas ir šausmīgas netaisnības rezultāts,» teikts režisora ierakstā. «Mēs esam gatavi jebkādiem jautājumiem un mums nav ko slēpt,» turpina Serebreņņikovs. Režisors pateicas arī Gogoļa centra komandai un skatītājiem, kā arī pauž nožēlu, ka šī situācija netieši ietekmējusi arī viņus. «Šīs sarežģītas dienas var sagraut ticību cilvēkiem, taisnīgumam, veselam saprātam, bet mums - tieši otrādi - ir tik daudz mīlestības, ticības, atbalsta,» norāda Serebreņņikovs Kā ziņots, Serebreņņikova nedienas ar Krievijas tiesībsargājošajām iestādēm neietekmēs Latvijas Nacionālā teātra nākamās sezonas plānošanu, aģentūrai LETA sacīja teātra mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Rimšēviča. Viņa piebilda, ka nākamajā sezonā teātrim nav paredzēts iestudēt izrādes ar Serebreņņikovu kā režisoru, tāpēc nebūtu pamata satraukties, ka varētu notikt izmaiņas teātra repertuārā. «Protams, ir plānota sadarbība ar režisoru 2019.gada teātra sezonā, tomēr tas vēl ir ideju līmenī un par to notiek sarunas, kuru norisi vismaz pagaidām neietekmē nesenie notikumi Krievijā,» piebilda Rimšēviča.