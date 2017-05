G7 deklarācijas projekts: Valstīm ir tiesības ierobežot imigrāciju

U.S. President Donald Trump waves to onlookers following a family photo at the G7 summit in Taormina, Italy May 26, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Itālijā notiekošā lielā septiņnieka jeb G7 samita dalībnieki gatavojas pieņemt paziņojumu, kurā apliecinātas valdību tiesības noslēgt robežas un noteikt uzņemamo imigrantu griestus, norādīts samita deklarācijas projektā, kura teksts nonācis aģentūras DPA rīcībā. «Lai arī ievērojot visu migrantu un bēgļu cilvēktiesības, mēs no jauna apstiprinām valstu suverēnās tiesības kontrolēt savas robežas un noteikt skaidrus ierobežojumus migrācijas saldo līmeņiem kā nozīmīgus to nacionālās drošības un ekonomiskās labklājības elementus,» norādīts deklarācijā projektā. Šādi izteikumi saskan ar ASV un Lielbritānijas valdību solīto ierobežojošāko imigrācijas politiku. Japānā pirms gada notikušā samita, kur ASV un Lielbritāniju pārstāvēja citas valdības, gala deklarācijā līdzīgs vēstījums netika iekļauts. Reklāma Samita rīkotājvalsts Itālija, kas saskārusies ar plašu patvēruma meklētāju pieplūdumu no Ziemeļāfrikas, vēlējās, lai migrācija būtu nozīmīgs jautājums samita darba kārtībā. Roma uz samitu arī uzaicināja vairākas Āfrikas valstu delegācijas un ir iestājusies par liberālāku imigrācijas politiku. Samita deklarācijas projektā uzsvērta «vajadzība palīdzēt bēgļiem tik tuvu to mājām, cik iespējams, lai dotu iespēju tiem atgriezties» un «nodibināt partnerības, lai palīdzētu valstīm radīt apstākļus to robežās, kas atrisina migrācijas cēloņus». Projektā uzsvērts, ka valstīm ir jānodrošina «droša, mierīga un legāla migrācija», jāaizsargā «visneaizsargātākie migranti un bēgļi, tādi kā briesmās esošas sievietes, pusaudži, bērni un pieaugušo nepavadīti nepilngadīgie» un jāīsteno robežkontrole, migrantu sūtīšana atpakaļ uz mājām un to atpakaļuzņemšana. «Tie ir būtiski instrumenti, lai samazinātu nelegālo imigrāciju, apkarotu kontrabandu, piespiedu darbu, mūsdienu verdzību un cilvēku kontrabandu un risinātu ar starptautisko organizēto noziedzību, vardarbīgo ekstrēmismu, terorismu un nelikumīgo tirdzniecību saistītās problēmas,» uzsvērts projektā. «Šādā veidā mēs spēsim nodrošināt migrācijas pozitīvās iezīmes, vienlaicīgi atzīstot [migrantu] uzņēmējvalstu neatņemamās tiesības īstenot politiku to nacionālajās interesēs,» uzsvērts deklarācijas projekta noslēgumā. Tikmēr dažas nevalstiskās organizācijas vainoja ASV prezidentu Donaldu Trampu par stingrāku G7 retoriku imigrācijas jautājumā. «Ja šis tuvredzīgais un regresīvais teksts tiks apstiprināts, G7 kā globāli līderi var zaudēt uzticamību. Viena līdera iztēles trūkums nedrīkst samazināt pārējo G7 [valstu] spējas uzņemties savas saistības pret pasauli,» paziņoja nabadzības apkarošanas organizācijas ONE pārstāve Frīderike Rēdere. «Mēs ceram, ka G7 izvēlēsies citu mantojumu, nevis to, kurā tas ir ar sevi pārņemts klubs, kas ap sevi cenšas būvēt mūrus,» viņa piebilda. Jau vēstīts, ka Taormīnā, Sicīlijā, stingras drošības apstākļos piektdien un sestdien notiek G7 samits.