Baltais nams: ASV neatvieglos pret Krieviju vērstās sankcijas

«Tad jau drīzāk mēs, iespējams, varētu izskatīt iespēju palikt stingrākiem pret Krieviju,» viņš piebilda.

Vēl ceturtdienas vakarā Kons bija pavēstījis, ka ASV prezidents Donalds Tramps izvērtēs pret Krieviju vērstās sankcijas.

Atbildot uz jautājumu, kāda šajā jautājumā ir ASV administrācijas nostāja, Kons ceturtdien sacīja: «Šobrīd mums nav nostājas.»

Tikmēr Eiropadomes prezidents Donalds Tusks piektdien aicināja G7 līderus saglabāt sankcijas pret Krieviju.

«Kopš mūsu pēdējā G7 samita Japānā mēs neesam redzējuši neko, kas attaisnotu izmaiņas mūsu sankciju politikā pret Krieviju,» reportieriem pirms samita sākuma Sicīlijas pilsētā Taormīnā pavēstīja Tusks. «Es vērsīšos pie citiem G7 līderiem, lai atkārtoti apstiprinātu šo politiku.»

