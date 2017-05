Pašnāvnieka uzbrukumā Afganistānā nogalināti vismaz 18 cilvēki

Afghan national Army (ANA) troops arrive near the site of an ongoing attack on an army headquarters in Mazar-i-Sharif northern Afghanistan April 21, 2017. REUTERS/Anil Usyan. Foto: ANIL USYAN / REUTERS

Vismaz 18 cilvēki nogalināti, Afganistānas austrumos sestdien eksplodējot pašnāvnieka vadītai ar sprāgstvielām piekrautai automašīnai, kas ietriecās drošības spēku konvojā, pavēstījusi Afganistānas Iekšlietu ministrija. Ministrijas pārstāvis Nadžibs Danišs atklāja, ka uzbrukums musulmaņu svētā mēneša ramadāna pirmajā dienā noticis sargiem, kuri gādājuši par Afganistānā dislocēto ASV spēku drošību, tomēr vairums upuru esot civiliedzīvotāji. Vēl seši cilvēki uzbrukumā ievainoti, viņš piebilda. Reklāma Uzbrukums notika netālu no Hostas provinces galvenās autoostas. Atbildību par uzbrukumu uzņēmušies talibu kaujinieki. Talibu pārstāvis Zabihulla Mudžahids paziņoja, ka grupējuma uzbrukumā nogalināti 22 karavīri. Jau vēstīts, ka ceturtdienas vakarā talibu uzbrukumā Afganistānas armijas bāzei tika nogalināti 15 karavīri.