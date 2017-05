Lietuvā noformēts NATO starptautiskais bataljons

Lietuvā pabeigta NATO paplašinātās klātbūtnes starptautiskā bataljona lieluma kaujas grupas veidošana, otrdien paziņojusi Aizsardzības ministrija. Kauņas lidostā pirmdienas vakarā nolaidās lidmašīna ar aptuveni 200 Norvēģijas Bruņoto spēku Tēlemarkas bataljona un Ziemeļu brigādes karavīriem, kuri pievienosies Vācijas vadītā starptautiskā bataljona kaujas grupai, kas dislocēta Ruklā.

«No šā brīža kaujas grupa ir pilnībā nokomplektēta. Priecājamies par norvēģu ierašanos,» norādījis kaujas grupas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs pulkvežleitnants Olivers Rihters.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā pa jūras ceļu tika nogādāta Klaipēdā un pārvesta uz Ruklu Norvēģijas kontingentam paredzētā tehnika, tai skaitā tanki «Leopard», kājnieku kaujas mašīnas «CV 90», dažādu modifikāciju bruņumašīnas «M113», kravas un vieglie transportlīdzekļi.

Reklāma

Šobrīd NATO bataljona kaujas grupā Lietuvā līdz ar norvēģiem dislocēti vairāk nekā 450 karavīru no Vācijas, 100 no Beļģijas un 250 no Nīderlandes.

2017. un 2018.gadā kaujas grupā dienēs Vācijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Beļģijas, Luksemburgas, Horvātijas un Francijas karavīri.

Pagājušajā vasarā NATO Varšavas samitā tika nolemts dislocēt katrā Baltijas valstī un Polijā pa bataljona lieluma kaujas vienībai, lai palīdzētu savaldīt Krievijas draudus pēc Krimas aneksijas un militāra atbalsta prokrieviskajiem separātistiem Ukrainas austrumos.

Saistītie raksti