11 gadus veca meitene bijusi spiesta apprecēt savu izvarotāju

Kāda amerikāņu sieviete «New York Times» atklājusi, ka 11 gadu vecumā bijusi spiesta apprecēt savu izvarotāju, lai viņas pāridarītājs varētu izvairīties no kriminālatbildības.

Šerija Džonsone no Floridas atklāj, ka viņu izvarojis gan konservatīvās Vasarsvētku draudzes mācītājs, gan arī viens no draudzes locekļiem, kā rezultātā palikusi stāvoklī. Kad Džonsonei bija vien 10 gadu, viņa laida pasaulē meitiņu (to apstiprina bērna dzimšanas apliecība).

Kad bērnu aizsardzības iestādes sāka viņas lietas izmeklēšanu, Džonsones ģimene un baznīcas pārstāvji noorganizēja laulības ar 20 gadus veco draudzes locekli, lai izvairītos no kriminālatbildības.

«Mani piespieda,» viņa sacīja. «Mamma man prasīja, vai es vēlos precēties, un es atbildēju, ka nezinu, kas ir laulība, kā jāuzvedas sievai.» Uz to māte atbildēja: «Šķiet, ka tev vienkārši būs jāprecas.»

Nu, kad Džonsone ir pieaugusi, viņa atklāj, ka dzīve ar savu izvarotāju bijusi briesmīga. Viņa nevarēja iet skolā un kopumā dzemdēja deviņus bērnus.

«Tu nevari dabūt darbu, tu nevari iegūt autovadītāja apliecību, tu nevari nopirkt mašīnu, tu nevari parakstīt īres līgumu. Tad kāpēc būtu jāatļauj kādam precēties tik agrā vecumā?»

Džonsone šobrīd piedalās kampaņā, kas iestājas pret bērnu laulībām, kuras dažos ASV štatos arvien ir atļautas.

Kampaņas grupa «Unchained at Last» («Beidzot brīvs no važām») lēš, ka ASV no 2000. līdz 2010. gadam laulībās stājušies 248 000 bērni, no kuriem 85% ir meitenes, kurām 77% gadījumu nācies precēties ar pieaugušiem vīriešiem.

