Zviedrijā nepilngadīgie patvēruma meklētāji patiesībā varētu būt vecāki par 18 gadiem

Zviedrijas Migrācijas aģentūra otrdien paziņojusi, ka daļa no patvēruma meklētājiem, kas reģistrēti kā nepilngadīgie, patiesībā varētu būt vecāki par 18 gadiem.

Vecums ir būtisks aspekts migrantiem patvēruma iegūšanā. Ja viņi iesniedz lūgumu pēc patvēruma, pirms sasnieguši 18 gadu vecuma, viņiem ir tiesības saņemt izglītību un daudz lielākas izredzes saņemt uzturēšanās atļauju.

Taču daudziem gados jaunajiem migrantiem nav dokumentu, kas apliecinātu viņu dzimšanas datumu.

Reklāma

Maija sākumā Zviedrija atsāka veikt medicīniskās pārbaudes migrantiem, kas pieteikušies patvērumam kopš 1.februāra, lai noteiktu viņu vecumu.

Medicīniskā pārbaude tiek veikta gadījumos, kad Zviedrijas Migrācijas aģentūrai rodas šaubas par personas vecumu, un tās ir brīvprātīgas. Taču, ja migrants atsakās no pārbaudes, viņa lūgums pēc patvēruma var tikt skatīts mazāk labvēlīgi.

Ārsti nosaka visticamāko vecumu, izmantojot zobu rentgenu un magnētiskās rezonanses tomogrāfiju ceļu locītavām.

Pēc 581 pārbaudes tika secināts, ka 76% gadījumu cilvēks ir 18 gadus vecs vai vecāks.

Mediķi nenosaka precīzu vecumu, bet novērtē, vai cilvēks ir vecāks vai jaunāks par 18 gadiem.

Zviedrijas Migrācijas aģentūra uzsvēra, ka vairums patvēruma meklētāju nemelo par saviem gadiem un situācijā, kad medicīniskās pārbaudes būtu veiktas visiem nepilngadīgajiem, procentuālais sadalījums būtu citādāks. Proti, rezultāti liecinātu, ka vairums nepilngadīgo, kas ieradušies Zviedrijā pieaugušo nepavadīti, tiešām ir jaunāki par 18 gadiem.

Kopš 2014.gada sākuma patvērumam Zviedrijā pieteikušies vairāk nekā 45 000 nepilngadīgo, kas ieradušies Zviedrijā pieaugušo nepavadīti. 57% no viņiem ir afgāņi, 12% ir sīrieši un 8% ir no Somālijas vai Eritrejas. Lielākā daļa no viņiem ir zēni.

Saistītie raksti