Bezpajumtnieks par saziedoto naudu nopērk ziedus Mančestras slaktiņa upuriem

Tomijs, kurš nevēlājās atklāt savu uzvārdu, ikdienā ubagojot vērojis, kā laukums pārvēršas ziedu jūrā, iedvesmojot arī viņu godināt 22 uzbrukumā nogalinātos cilvēkus, raksta Lielbritānijas medijs «The Telegraph».

«Savā dzīvē esmu zaudējis daudzus cilvēkus, taču šāda traģēdija mani personīgi satrieca,» viņš atklāja medijiem. «Es vienkārši nesaprotu, kā tas ir iespējams, ka kāds var iet tik tālu un atņemt dzīvību nevainīgiem bērniem.»

Tomijs Svētās Annas laukumā ubago jau sen. «Es esmu šeit jau kopš paša sākuma, kopš tika nolikti pirmie ziedi, es redzēju, kā to skaits pieaug. Cilvēki manā labā ir darījuši tik daudz, tāpēc tas ir veltījums arī tiem cilvēkiem, kuri man devuši naudu,» saka Tomijs. «Es sabiedrības labā izdarīju to, ko varēju.»

Savukārt vēl kādam bezpajumtniekam, kurš palīdzēja teroraktā cietušajiem, futbola kluba «West Ham» līdzīpašnieks piešķīris sešu mēnešu bezmaksas mājokli.

Me and dad want to rent the homeless man in manchester a house for 6 months to help him get on his feet 1/2— DAVE SULLIVAN JNR (@DaveSulley) May 23, 2017