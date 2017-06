Bērni-mājkalpotāji bez pagātnes, tagadnes un nākotnes

Vatsons Seintflērs ir 12 gadus vecs, taču nekad nav gājis skolā. Viņš pūlas vaiga sviedros, veicot dažādus mājas darbus un pilsētas trokšņainajās un netīrajās ielās tirgojot dzeramo ūdeni.

Viņš ir viens no Haiti «restavekiem». Tā sauc bērnu, kuru nabadzīgi vecāki nodevuši citiem cilvēkiem cerībā, ka atvasei būs labāka dzīve vai vismaz ēdiens. Haiti šāda prakse ir plaši izplatīta, tur par spīti lielajai nabadzībai daudzbērnu ģimenes nav retums, raksta ziņu aģentūra AP.

Tiesa, daudziem labāka dzīve nekad nepienāk. Daudzi tiek nodarbināti kā mājkalpotāji, strādājot ilgas stundas, lai apmaiņā saņemtu ēdienu un vietu uz būdas grīdas, kur pagulēt. Bērni regulāri tiek sisti, nesaņem izglītību, kā arī cieš no seksuālas vardarbības. Un upuru skaits turpina pieaugt, jo pilsētu graustu rajoni paplašinās, bet nabadzība lauku apvidos kļūst arvien dziļāka.

Pētījumi liecina, ka bērnu-mājkalpotāju skaits no 2002. gada 172 tūkstošiem ir pieaudzis līdz 286 tūkstošiem 2014. gadā.

Katru rītu Vatsons mostas un ceļas no sava niecīgā pleķīša uz grīdas, lai tīrītu savas «darbadevējas» māju, pirms dodas ielās tirgot ūdeni. Viņa pienākumos ietilpst arī sagatavot sievietes septiņgadīgo dēlu skolai. Vatsons palīdz rīkot dzimšanas dienas ballītes abiem puikām, taču pašam ballīte nav bijusi nekad.

Vatsons īsti neatceras, kā nonācis sievietes mājā, taču zina to, ka tas notika pēc mātes nāves. Savu tēvu zēns nekad nav saticis. «Kad viņa mani sit, viņa saka: «Tava māte nomira. Kāpēc tu arī nemirsti?»» viņš atklāj.

Sociālie pētnieki atklāj, ka Haiti kulturālā prakse ir sarežģīta, lai arī bieži vien tā tiek dēvēta par mūsdienu verdzības formu. UNICEF 2015. gadā pasūtītā pētījumā noskaidrojās, ka aptuveni 25% Haiti bērnu vecumā no 5 līdz 17 gadiem dzīvo atsevišķi no vecākiem. Tiesa, ne visi mīt pie pilnīgiem svešiniekiem un strādā par mājkalpotājiem.

Foto: AP/Scanpix

Tiek lēsts, ka 30 tūkstoši bērnu dzīvo aprūpes centros. Lai arī nereti viņi tiek dēvēti par bāreņiem, lielākajai daļai ir vismaz viens dzīvs vecāks, un aprūpes centrā viņi ir ielikti tāpēc, ka vecāki gluži vienkārši nevar atļauties viņus uzturēt un skolot.

«Dažos reģionos pat tiek uzskatīts par goda lietu sūtīt savus bērnus uz pilsētu,» saka bērnu tiesību aizstāve Marianna Rendone.

Antropologs Glens Smakers atklāj, ka bērni, kuri nedzīvo kopā ar vecākiem, ir daudz vieglāk pakļaujami vardarbībai un smagam darbam, taču tas viss tiek darīts mērķa vārdā.

«Senā prakse sūtīt bērnus prom no mājām būtībā jāsaprot ar to, ka par mājas darbu darīšanu bērns tiks pie iespējas iet skolā. Sociālais konteksts ir tāds, ka bērniem ir jāstrādā – neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo mājās vai ar citiem,» skaidro antropologs.

Tiesa, gadās arī pa kādam veiksmes stāstam, kad pret bērniem izturas labi un viņiem patiešām ir iespēja mācīties skolā.

Foto: AP/Scanpix

Pirms četriem gadiem Diānu – otro jaunāko no septiņiem bērniem – no Portoprinsas pilsētas nosūtīja uz Kaphaitienu. Nu četrpadsmitgadīgā meitene iet katoļu skolā un sapņo par medmāsas karjeru. «Es zinu, ka mana māte nespēj par mani parūpēties,» saka Diāna.

Taču daudzi no šiem bērniem un jauniešiem par saviem vecākiem runā ar skumjām vai dusmām.

Pirms gada Dafnes māte viņu atstāja divistabu būdā kopā ar svešinieku, sakot, ka dodas uz kaimiņos esošo Dominikānas Republiku, lai pelnītu naudu. Kopš tā laika 12 gadus vecā Dafne neko par māti nav dzirdējusi.

Valstī, kurā vairāk nekā 2,5 miljoni cilvēku dzīvo uz galējas nabadzības robežas ar 1,23 dolāriem dienā, bērnu sūtīšana prom no mājām tiek uzskatīta par pieņemamu risku, lai arī tas nozīmē pakļaušanu vardarbībai un izmantošanai.

Amatpersonas atklāj, ka «restaveku» reintegrācija bioloģiskajā ģimenē nenotiek. «Vecāki saka: «Mēs nevaram viņu paņemt atpakaļ. Atstājiet bērnus tur, kur viņi ir»,» stāsta Diems Pjērs, valsts sociālo pakalpojumu aģentūras pārstāvis.

Ir skaidrs, ka bērnu ekspluatācija tikai veicina nebeidzamo analfabētisma un nabadzības riņķa danci.

Stefānija Daniela (20) savu bērnību pavadīja svešinieka būdā un nu cenšas tikt galā ar izolācijā un vardarbībā pavadīto gadu sekām. Kad viņas «darbadevēja» atklāja, ka meitene 14 gadu vecumā pēc izvarošanas ir palikusi stāvoklī, sieviete Stefāniju izmeta uz ielas.

Mazuli pēcāk jaunā sieviete atdeva draudzenei. Pati nekad nepazinusi mīlestību, viņa nespēja izveidot emocionālu saikni ar savu dēlu. «Es viņam nepatiku, tāpēc atdevu viņu prom,» atklāj Stefānija.

