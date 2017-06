Tramps apsūdz bijušo FIB direktoru Komiju melošanā

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien apsūdzēja bijušo Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktoru Džeimsu Komiju melošanā Kongresam par viņu privāto sarunu saturu pēdējās nedēļās pirms Komija atlaišanas 9.maijā un sacīja, ka viņš vēlētos sniegt ar zvērestu apstiprinātu liecību par to.

Tramps uzrunāja reportierus pirmoreiz kopš Komija ceturtdien sniegtās liecības Senāta Izlūkošanas komitejai, kurā bijušais FIB direktors nosauca prezidentu par meli un sacīja, ka ticis atlaists par viņa vadīto izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās un sakariem ar Trampa kampaņas amatpersonām.

«Lai arī likums vispār neprasa iemeslu FIB direktora atlaišanai, administrācija tad izlēma nomelnot mani un, daudz svarīgāk, FIB, paziņojot, ka organizācija ir haosā, tā tiek slikti vadīta un ka darbaspēks ir zaudējis ticību savam līderim,» ceturtdien sacīja Komijs. «Tie gluži vienkārši bija meli.»

Reklāma

«Nekādas slepenas norunas, nekādas [izmeklēšanas] traucēšanas,» Tramps paziņoja Baltā nama preses konferencē, atsaucoties uz apsūdzībām, ka viņa palīgiem bijusi slepena noruna ar Krieviju ASV prezidenta vēlēšanu ietekmēšanai un ka viņš esot mēģinājis bloķēt izmeklēšanu šajā jautājumā.

Tramps nosauca Komiju par «nopludinātāju», jo Komijs netieši sagādājis reportieriem viņa un Trampa privāto sarunu pierakstus. Prezidenta advokāts ir devis mājienu, ka Komijam varētu draudēt tiesiska vajāšana par šo nopludināšanu.

«Dažas no lietām, ko viņš pateica, vienkārši nebija patiesas,» piebilda prezidents.

Atbildot uz jautājumu, vai viņš būtu gatavs sniegt īpašajam izmeklētājam Robertam Milleram savu versiju par sarunām ar Komiju, apliecinot to ar zvērestu, Tramps sacīja: «Simtprocentīgi.»

Uz jautājumu par Komija svarīgāko apgalvojumu, ka Tramps esot teicis, ka viņam jāizbeidz izmeklēšana par bijušā nacionālās drošības padomnieka Maikla Flinna sakariem ar Krieviju, Tramps atbildēja: «Es to neteicu.»

«Un nebūtu nekā nepareiza, ja es to būtu teicis, saskaņā ar visu to, ko es šodien izlasīju, tomēr es to neteicu,» turpināja Tramps.

Eksperti nav vienisprātis par to, vai Trampa darbības ir sasniegušas tiesvedības traucēšanas līmeni, kas var būt ar impīčmentu sodāms pārkāpums. Komijs sacīja, ka lēmumu par to varētu pieņemt īpašais izmeklētājs Millers, kurš arī ir bijušais FIB direktors.

Tramps arī noliedza, ka kādā no privātajām sarunām ar Komiju būtu lūdzis viņam apliecināt lojalitāti.

«Es tik tikko pazīstu šo cilvēku. Es negrasījos viņam teikt: «Es gribu, lai jūs solītu uzticību,»,» sacīja Tramps.

Komijs savās liecībās Senāta Izmeklēšanas komitejai sacīja, ka viņu «apstulbinājusi» Trampa «ļoti satraucošā» uzvedība vairākās viņu tikšanās reizēs.

Kā pavēstīja Komijs, viņš divpusējas tikšanās laikā ar Trampu kā «norādi» izpratis prezidenta paustās cerības, ka viņš izbeigs izmeklēšanu par Flinnu.

Komijs arī pavēstīja, ka pēc pirmās sarunas ar Trampu janvārī sācis pierakstīt viņu sarunas, jo viņam bijušas bažas, ka Tramps varētu «melot» par tām.

Komijs arī atklāja, ka pēc viņa lūguma draugs nopludinājis presei viņa sarunu ar Trampu pierakstus, lai panāktu īpaša izmeklētāja iecelšanu izmeklēšanai par Krievijas iejaukšanos.

Saistītie raksti