Navaļnijam piespriests 30 diennakšu administratīvais arests

Krievijas opozīcijas politiķim Aleksejam Navaļnijam Maskavas tiesa piespriedusi 30 diennakšu administratīvo arestu par pirmdien notikušo protestu organizēšanu.

Par Navaļnijam piespriesto sodu tviterī pavēstīja viņa preses sekretāre Kira Jarmiša.

Tiesa Navaļniju atzina par vainīgu atkārtotos pārkāpumos, organizējot masu pasākumus.

Jau vēstīts, ka Navaļnijs pirmdien pirms plānotās protesta akcijas tika aizturēts.

Nevalstiskā organizācija «OVD-info» tikmēr ziņo, ka kopumā visā Krievijā aizturēti 1500 cilvēku. Maskavā aizturēti 823 protestētāji, bet Sanktpēterburgā - 600.

Jau ziņots, ka pirmdien visā Krievijā notika Navaļnija rīkotas protesta akcijas pret korupciju. Daļa no šīm akcijām notiek ar varasiestāžu atļauju, bet daļa ir nesankcionētas.

Navaļnijs bija saņēmis Maskavas pašvaldības atļauju rīkot protesta akciju Saharova prospektā, taču svētdienas vakarā Navaļnijs paziņoja, ka tā notiks Tveras ielā netālu no Kremļa. Līdz ar to šī protesta akcija skaitās nesankcionēta. Savu lēmumu mainīt akcijas norises vietu Navaļnijs pamatoja ar to, ka varasiestādes izdara spiedienu uz apakšuzņēmējiem, kuri, minot dažādus iemeslus, atteikušies paredzētajā pasākuma norises vietā Saharova prospektā samontēt skatuvi. Maskavas mērija paziņoja, ka policija netraucēs cilvēku pārvietošanos pa Tveras ielu, kas ir slēgta transporta satiksmei valsts svētku - Krievijas dienas - pasākumu dēļ, taču aizturēs tos, kam būs plakāti vai kas izkliegs saukļus.

