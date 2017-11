Pēdējo gadu briesmīgākie latviešu pastrādātie noziegumi ārvalstīs

Nežēlīga 14 gadus vecas meitenes slepkavība

Britu pusaudze Alise Grosa pazuda 2014.gada 28.augusta pēcpusdienā. Viņa pēdējoreiz tika redzēta uz ietves pie Granjuniona kanāla, kur meiteni nofilmēja drošības kameras. Neilgi pēc tam tajā pašā vietā ar velosipēdu garām pabrauca Latvijas pilsonis Arnis Zaļkalns. Nākamajās stundās Zaļkalns vairākkārt atgriezās tajā pašā vietā.

Par spīti apjomīgai meklēšanas operācijai Grosas mirstīgās atliekas izdevās atrast tikai mēnesi vēlāk - līķis bija paslēpts Brentas upē, ietīts atkritumu maisā un apkrauts ar ķieģeļiem un baļķiem. Grosas nāves cēlonis bija nosmacēšana, saspiežot krūškurvi. Netālu tika atrasts izsmēķis ar Zaļkalna DNS, bet vīrieša dārzā atradās noslēpts viedtālruņa vāciņš, kas piederēja Grosai.

FOTO: Scanpix

Zaļkalns bija iepriekš tiesāts slepkava, kurš par sievas nogalināšanu bija izcietis astoņu gadu cietumsodu. 2009.gadā viņu Lielbritānijā aizturēja par 14 gadus vecas pusaudzes sazāļošanu un seksuālu uzmākšanos, taču lieta pierādījumu trūkuma dēļ tika izbeigta. Arī Grosas lieta tā arī netika atklāta. 2014.gada oktobrī Zaļkalns tika atrasts pakāries Bostonas muižas parkā, un britu policija vēlāk secināja, ka tā bijusi pašnāvība. Ja Zaļkalns būtu dzīvs, viņš tiktu tiesāts par Grosas slepkavību, jo policijai ir spēcīgi pierādījumi par Zaļkalna saistību ar pusaudzes slepkavību.

Līgavaiņa noslīcināšana upē

Latvijas pilsone Angelika Grasvalde notiesāta par līgavaiņa noslīcināšanu Hudzonas upē. 37 gadus vecā sieviete ASV tiesā atzina, ka 2015.gadā esot izvilkusi līgavaiņa Vinsenta Viafores kajaka aizbāzni, zinādama, ka viņam nav ne glābšanas vestes, ne hidrotērpa. Hudzonas upes ūdeņi ir bīstami, un pāra vizināšanās ar kajakiem beidzās ar Viafortes bojāeju.

Grasvalde tika aizturēta nepilnas divas nedēļas pēc notikušā, bet vēl pēc mēneša beidzot atradās Viafortes līķis. Prokuratūra pieļauj, ka Grasvaldes motivācija esot bijusi finansiāla - 250 000 dolāru vērtā dzīvības apdrošināšanas polise.

FOTO: Scanpix

Grasvaldei piesprieda cietumsodu no 16 mēnešiem līdz pat četriem gadiem, taču, ņemot vērā līdz šim ieslodzījumā pavadīto laiku, sieviete varētu tikt atbrīvota jau šā gada nogalē. Pēc tam viņu, visticamāk, deportēs.

Nosit kaimiņu ar galda kāju

Šogad Īrijā mūža ieslodzījums tika piespriests Latvijas valstspiederīgajam Arnim Labunskim, kurš notiesāts par sava kaimiņa, lietuvieša Daiņa Burbas slepkavību 2015.gadā, nositot viņu ar galda kāju. Lai gan Labunskis apgalvoja, ka 39 gadus veco lietuvieti ievainojis aizstāvoties, tiesu eksperti secinājuši, ka vīrietis saņēma vismaz 19 sitienus ar žurnālgaldiņa kāju.

FOTO: Īrijas policija, baltic-ireland.ie

Tiesā Labunskis stāstīja, ka traģisko notikumu izraisīja sadzīvisks strīds. Burba, ar ko Labunskis tolaik strādāja vienā darbavietā, esot lūdzis naktsmājas uz dažām dienām, taču palicis Labunska dzīvoklī ilgāk, nekā sākotnēji plānots. Labunska versijā Burba viņam tumsā uzbrucis ar nezināmu priekšmetu, kas izrādījusies galda kāja. Prokurors tiesā par melīgu nosauca Labunska versiju, ka esot tikai aizstāvējies. Arī zvērinātie vienprātīgi nolēma, ka Labunskis ir vainīgs.

Nežēlīga sievietes slepkavība patiltē

Latvijas valstspiederīgajam Vadimam Ruskulam šogad Lielbritānijā tika piespriests mūža ieslodzījums par nežēlīgu slepkavību. Ruskulu notiesāja par seksuālu uzbrukumu 30 gadus vecajai viesnīcas darbiniecei Pardīpai Kaurai un viņas slepkavību. Tiesā izskanēja, ka uzbrukums noticis pie tilta šosejas malā, kur Ruskuls tolaik zem klajas debess mitinājās kopā ar savu māti. 2016.gada 17.oktobrī drošības kameras fiksēja to, kā Ruskuls izseko sievieti. Viņi uz nepilnu pusstundu pazuda no kameras redzamības loka, bet pēc tam Ruskuls bija redzams velkam sievietes nekustīgo ķermeni pamesta lauka virzienā, kur viņš to paslēpa zem koku zariem un veca guļammaisa. Sievietes mirstīgās atliekas atrada nepilnu nedēļu pēc notikušā.

FOTO: Anglijas policija

«Tas ir patiešām šokējošs un nežēlīgs noziegums,» sacīja tiesnesis Ričards Markss. «Cilvēks, kurš kaut ko tādu var pastrādāt, ir uzskatāms par ārkārtīgi bīstamu. Pardīpas Kauras - labas, smagi strādājošas jaunas sievietes - nāve bija šausminoša.»

«Balsis» liek sarīkot asiņainu uzbrukumu viesnīcā

2015.gada septembrī «Hampton by Hilton» viesnīcā netālu no Lūtonas lidostas Lielbritānijā notika asinis stindzinošs noziegums - 22 gadus vecais latvietis Reinis Pūpoliņš ar ugunsdzēšamo aparātu smagi ievainoja kanādieti Ešvinu Desai, kurš pēc trim mēnešiem no gūtajiem savainojumiem nomira. Pūpoliņš tika atzīts par psihiski slimu un ievietots psihiatriskajā slimnīcā uz mūžu. Pūpoliņš sacīja, ka «balsis» viņam likušas kādu nogalināt. Pirms tam viņš citā viesnīcā darbiniekiem bija stāstījis, ka viņu izspiego krievu mafija.

FOTO: Kadrs no video

Televīzijas kanāls «Channel 4» par Pūpoliņu uzņēma raidījuma «24 Hours In Police Custody» sēriju, kurā tika izmantoti novērošanas kameru ieraksti. Tajos redzams, kā Pūpoliņš pirms brutālā uzbrukuma uzsmaida kamerai.

Nožņaudz pats savu māti

26 gadus vecais Viktors Arustamovs 2015.gada 12.decembrī Ziemeļīrijā nožņaudza savu 52 gadus veco māti Liju. Arustamovs tiesā teica, ka žņaugšanu uz brīdi esot pārtraucis, taču dzirdējis balsi savā galvā, kas viņam teikusi, ka iesāktais jāpabeidz. Pēc slepkavības jaunietis stundu klausījās klasisko mūziku un smēķēja, bet pēc tam piezvanīja policijai un atzinās izdarītajā. Mediķi sievieti atrada mirušu guļam gultā, abās pusēs galvai bija asinis.

FOTO: Īrijas policija

Arustamovam piespriests vismaz piecu gadu cietumsods, pēc kura izciešanas viņš varēs prasīt atbrīvošanu. Tiesnesis sacīja, ka nozieguma pastrādāšanas brīdī Arustamovs esot cietis no neārstētiem psihiskiem traucējumiem. Sprieduma nolasīšanas laikā viņš neizrādīja nekādas emocijas, novēroja vietējie mediji.