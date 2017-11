Spānijas premjers: Vairums komentāru sociālajos medijos par Kataloniju nāca no Krievijas

Lielākā daļa Katalonijas krīzei veltīto komentāru sociālajos medijos nāca no Krievijas, trešdien paziņojis Spānijas premjerministrs Marjano Rahojs.

«Patiešām, 55% datplūsmas sociālajos [medijos] nāca no Krievijas, 30% - no Venecuēlas un tikai 3% (..) bija no profiliem, kas atbilda īstiem cilvēkiem, visi pārējie bija roboti,» viņš pavēstīja intervijā Itālijas laikrakstam «La Repubblica».

«Es nevēlos izdarīt secinājumus vai izvirzīt apsūdzības, bet tā ir nopietna un īsta parādība,» sacīja Rahojs, vēršot uzmanību uz līdzīgiem incidentiem pirms prezidenta vēlēšanām Francijā un referenduma par Lielbritānijas izstāšanos no ES.

Spānijas ārlietu ministrs Alfonso Dastiss pagājušajā nedēļā informēja savus kolēģus Eiropas Savienībā (ES) par Krievijas «dezinformāciju un manipulāciju» Katalonijas jautājumā.

Pēc 1.oktobrī notikušā Katalonijas neatkarības referenduma Madride reģionā atjaunoja savu tiešo pārvaldi, atlaida Katalonijas reģionālo valdību un parlamentu un izsludināja reģionālā parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas, kas paredzētas 21.decembrī.

Līdzšinējais Katalonijas premjerministrs Karless Pudždemons tikmēr uzturas Beļģijā un cenšas novērst izdošanu Spānijai.

Rahojs intervijā nevēlējās komentēt tiesisko procesu, atzīstot, ka ir «atvērts dialogam» par plašāku Katalonijas autonomiju, tomēr «nav gatavs pārkāpt valsts suverenitāti».