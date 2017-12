Pieaudzis britu pesimisms par «Brexit» iznākumu

Briti kļuvuši aizvien kritiskāki pret Lielbritānijas valdības sniegumu «Brexit» sarunās un pesimistiskāki pret to iznākumu, liecina trešdien publiskotas sabiedriskās domas aptaujas rezultāti.

Nacionālā Sabiedrisko pētījumu centra («The National Centre for Social Research») aptaujā no 41% februārī līdz 55% jūlijā un līdz 61% oktobrī pieaudzis to britu skaits, kas valdības sniegumu sarunās vērtē kā sliktu.

No 37% februārī līdz 44% jūlijā un līdz 52% oktobrī savukārt pieaudzis to respondentu skaits, kas prognozē, ka Lielbritānija sarunās ar Briseli panāks vienošanos ar sliktiem nosacījumiem.

Nesen veiktā aptaujā tikai 19% britu uzskatīja, ka Lielbritānija var panākt vienošanos ar labiem nosacījumiem.

«Varētu iedomāties, ka pieaugošais pesimisms ir rezultāts palikšanas atbalstītāju ilūziju zudumam par «Brexit» procesu,» norādīja centra vecākais pētnieks Džons Kērtiss.

«Tomēr ne tas ir noticis. Drīzāk pesimisms daudz vairāk izplatījies starp tiem, kas balsoja par izstāšanos» no Eiropas Savienības (ES) pērnā gada jūnijā notikušajā referendumā, paziņoja pētnieks.

Tiesa gan, vēlētāji kritizē «Brexit» procesu, «nevis izdara secinājumus, ka lēmums izstāties ir kļūdains», piebilda Kērtiss.

«Smags «Brexit» vienkārši var radīt politiskus zaudējumus [Lielbritānijas premjerministrei Terēzai] Mejai un viņas problēmu māktajai valdībai, nevis kalpot par katalizatoru uzskatu maiņai par «Brexit»,» viņš norādīja.