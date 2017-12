Jordānija un palestīnieši sasauc Arābu līgas ārkārtas apspriedi Jeruzalemes jautājumā

Gaidāms, ka ministru apspriede notiks sestdien, aģentūrai AFP pavēstījis avots diplomātu aprindās.

Arābu līgas dalībvalstu delegāti jau nākuši klajā ar kopīgu paziņojumu, ka Trampa plāni nozīmēs «nepārprotamu uzbrukumu arābu nācijai un palestīniešu un visu musulmaņu, un kristiešu tiesībām».

Tikmēr Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdoans aicinājis 13.decembrī Stambulā rīkot Islāma sadarbības organizācijas (ISO) samitu, kurā apspriest šos Trampa plānus.

«Ņemot vērā notikumus, kas ap Jeruzalemes statusu rada satraukumu, prezidenta kungs aicina sarīkot Islāma sadarbības organizācijas līderu samitu, lai parādītu kopīgu islāma valstu rīcību,» reportieriem Ankarā paziņoja Erdoana preses pārstāvis Ibrahims Kalins.

Viņš arī pavēstīja, ka samits tiks rīkot 13.decembrī. Turcija šobrīd ir ISO prezidējošā valsts.

Kā paziņojusi Trampa administrācijas augsta amatpersona, prezidents trešdien atzīs Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu, izbeidzot desmitiem gadus ilgušo piesardzīgo ASV politiku un ignorējot sabiedroto brīdinājumus Tuvajos Austrumos un pārējā pasaulē.

ASV Kongress jau 1995.gadā pieņēma likumu, kas paredz vēstniecību pārcelt uz Jeruzalemi, tādējādi simboliski atbalstot Izraēlas pretenzijas padarīt to par valsts galvaspilsētu. Tomēr likums satur klauzulu, kas visiem prezidentiem līdz šim ļāvusi izvairīties no šī delikātā soļa, ik pa sešiem mēnešiem to atkal un atkal atliekot.

Jeruzalemes statuss ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem izraēliešu un palestīniešu miera sarunās. Izraēla okupēja Austrumjeruzalemi un Rietumkrastu 1967.gadā, bet starptautiskā sabiedrība šo soli nav atzinusi.

Izraēla vēlāk Austrumjeruzalemi anektēja un uzskata, ka visa pilsēta ir tās galvaspilsēta. Tikmēr palestīnieši vēlas, lai Austrumjeruzaleme kļūst par viņu nākotnes valsts galvaspilsētu.